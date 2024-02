BOSANKA REKLA "NE" BRIJAČIMA I PINCETAMA: 4 godine nije čupala obrve i ostale dlake sa lica, a evo kako REAGUJE na zle opaske FOTO

"Ranije sam bila poput mnogih žena, nisam izlazila ako mi obrve nisu bile lepo počupane, nisam išla u teretanu ako mi noge nisu bile skroz glatke", ispričala je žena koja je na kraju rekla ne depilaciji i prigrlila skroz prirodan izgled.

Učiteljica Eldina Jaganjac, koja je poreklom iz BiH, a koja živi i radi u Danskoj, četiri godine nije čupala obrve i ostale dlake na licu.

Prema njenim rečima, oseća se podjednako ženstveno kao ranije pa čak ima više samopouzdanja. Ne smeta joj kada ljudi radoznalo gledaju u nju i nažalost joj upućuju pogrdne komentare.

Eldina je rekla da je odrastala u malom gradu gde se očekivalo da se svi uklope u neke standarde, prenosi "Daily mail". Frustrirala ju je to što se od žena očekuje da troše više vremena i novca na svom izgledu, nego muškarci.

"Pre nego što sam pustila obrve da rastu, činilo mi se kao da postoji neko pravilo kako bi žene trebalo da izgledaju. Za razliku od muškaraca, uvek bi nekako trebalo da budu na oko prijatnije, naročito na javnim mestima.

Ako se muškarac ne obrije i ne počupa obrve, niko to neće primetiti niti komenarisati. Nije to ništa neobično. Odlučila sam da se usredsredim na zadatke koje treba da radim a da manje gledam na to kako izgledam i da li se dopadam ljudima ili ne. Nije me briga šta drugi misle", poručila je.

