"UPALA SAM NA ELITNU ŽURKU I UMALO ME ŠLOG NIJE STREFIO" Gola tela koja se dodiruju i vode ljubav, riđokosa se mazi sa plavušom...

nikada to nije zaboravila

Ispred sebe vidim samo gomilu golih tela koja se kao na pokretnoj traci dodiruju, maze i vode ljubav, i to sve na ogromnom krevetu.

Vidim plavušu sa ogromnim grudima koja se mazi sa sitnom riđokosom ženom, dok obla brineta istovremeno vodi ljubav sa muškarcem i ljubi se sa drugom plavušom. Ovako je opisala "elitnu žurku" autorka teksta sajta "MarieClaire".

Žurka se dešava u jednom elitnom londonskom klubu čija je klijentela se*sualna elita iz celog sveta napisala je novinarka čuvenog "MarieClaire". Prenosimo njene reči.

Dan pre ove žurke primila sam mejl sa adresom, zajedno sa pravilima koja će važiti na zabavi. Ovo je bila moja prva seks zabava. Seks sa strancima, naročito sa mnogo njih nije nešto što me privlači. Ali želela sam da doživim nešto novo, pa kada mi je prijatelj iz Londona predložio to dok sam bila u poseti kod njega, pristala sam. Htela sam da vidim kako to tačno izgleda.

A na takve žurke ne upadate tek tako. Prvo morate da se prijavite preko sajta, da priložite svoje fotografije i svoju kratku biografiju. Tek kada vas dobro provere odlučuju da li ste primljeni, jer organizatori žele da budu uvereni da će sve biti po propisima i da će svi biti bezbedni.

PRAVILA

Pravila koja sam dobila bila su sledeća: Muškarci ne smeju da prilaze ženama. Ne smeju da ulaze u sobe za "igranje" sami niti da se zadržavaju ako ostanu sami.

Uvek moraju da čekaju da budu pozvani. Svi moraju da se prema svima odnose sa poštovanjem. Ne znači ne, bez pitanja i razjašnjavanja. Nema telefona niti fotografisanja. Svi moraju da imaju maske. Nema ogovaranja. Sve što se desi u klubu ostaje u klubu.

Vrata se otvaraju u devet uveče. Žene pristižu u balskim haljinama, a muškarci u odelima i frakovima. Mobilne telefone ostavljaju odmah na ulazu.

Od 9 do 11 se gosti upoznaju i druže. U 11 se vrata zatvaraju i više niko ne može da uđe. Tada ljudi mogu da skinu maske i odeću i da počnu sa igrom. Prilično je nategnuto za žene jer su muškarci u društvu drugih žena, pa ne znate da li uopšte žele da im priđete. Ne znam da li treba da samo sednem i zauzmem neku seksi pozu i sačekam da mi neko priđe ili da odmah pređem u napad?

I šta da kažem? "Izvini, jesi li za seks?". Uz sve to nosila sam tešku i veliku masku iz Venecije zbog koje sam otežano disala i jedva videla, pa sam se teturala kroz mase tela.

U jednoj od malih soba ulazim i vidim gomile ruku, nogu, grudi i intimnih delova, pa ne mogu ni da pretpostavim koliko je ljudi na gomili.

Pretpostavljam da je prošlo 11, pa rešavam da skinem odeću i masku. Kupila sam specijalan seksi veš za ovu priliku i uzbuđena sam što ću ga pokazati. I moja prijateljica Nikol skida haljinu i godovo odmah prilazi nam jedna žena sa neverovatom zadnjicom i kaže mi da mi je veš prelep.

Njen pratilac se složio sa njom. I sad mi je jasno kako to ide - red komplimenata, red flerta i sve je spremno. Kako sam samo pogrešila.

Dok Nikol i ja idemo sa novim društvom uz spiralne stepenice, čujemo neki bas, ali nikakvu melodiju. Ulazimo i vidimo samo gomilu golih tela na ogromnom krevetu. I deluje da čim sednete tamo automatski pristajete na sve jer svi dodiruju sve oko sebe, bez gledanja.

Ne vidim da se iko buni ali ne vidim i da je iko zaista povezan. Što više gledam, sve više vidim samo gomilu ljudi koja samo mehanički vodi ljubav, bez kontakta očima ili rečima.

Čovek tako vodi ljubav sa ženom pored para koji to isto radi. Onda odjednom jedan od njih samo pruža ruku i dodiruje tu drugu ženu, da je prethodno nije ni pogledao, kao ni ona njega. I pravo je čido da niko nije slučajno gurnuo stopalo nekom u usta ili nešto slično. I tako je čudno voditi ljubav sa nekim sa kim si imao manje interakcije neko sa nekiom ko stoji pored tebe u gradskom prevozu.

Samo nas četvoro u tom trenutku ne vodimo ljubav ni sa kim. A samu sebe podsećam na moju babu jer bi i ona imala isti izraz lica kada bi se nekim čudom zatekla u ovoj situaciji.

Ali za nekih sat vremena, dok diskutujem o Bregzitu sa muškarcem koji je u našem društvu, Nikol se ljubi sa njegovom devojkom. I onda mu devojka otkopčava šlic i preko volje kreće oralni seks, ali vidi se da niko od nas nije zaista zainteresovan.

U jednom trenutku sam od pijanstva i dosade zaspala. Budim se i gledam oko sebe. I dalje svi oko mene vode ljubav.

Oko dva izjutra je i prava žurka tek kreće, ali mi smo spremni da idemo. Krećemo sa novim prijateljima u obilazak klubova a ja razmišljam kako se ne bih više vraćala na seks žurku. A od svega se sećam samo jedne scene koja mi se dopala.

Vrlo zgodna plavuša je u klinču sa podjednako zgodnim tamnim čovekom sa dugom loknastom kosom. On je na kolenima na kauču, bela košulja mu je otkopčana, a ona je na leđima, toliko izvijena da joj se duga plava kosa vuče po podu.

Silikonske grudi stoje u mestu dok on ritmično ulazi u nju, bez reči. Onda oboje ispuštaju krik, on joj sklanja kosu sa čela i nežno je ljubi u čelo. Navlači pantalone i odlazi iz sobe.

Kasnije sam ga opet videla, ovaj put je bio sa riđokosom kraj kamina i uradio je istu stvar. Kao da je uradio neki stari sveti ritual, kada za seks nisu trebale reči.

