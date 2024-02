"OBJASNIĆU VAM ZAŠTO NE OSTAVLJAM ŽENU ZBOG LJUBAVNICE" Ispovest muškarca koji je DRUGOJ NAPRAVIO DETE, a ne želi da ode sa njom

Šta se dešava onda kada se jedna afera sa koleginicom sa posla pretvori u ljubavni odnos na duže staze? Nije tajna da se mnogi danas pitaju zašto ne ostavljaju svoje supružnike, ako su već spremni da budu neverni. Jedan muškarac je za ruski portal otkrio zbog čega ne može da ostavi suprugu, iako je siguran da je ljubavnica žena njegovog života. Ovo je njegova ispovest:

- Katja i ja smo u braku više od 15 godina. Za to vreme smo stekli lepu kuću, dva automobila, vikendicu i pristojne zarade. Imam jako cenjen posao, ali oboje imamo jedan problem - nemamo dete. To me je dugo mučilo, a onda sam počeo da pristupam drugačije toj situaciji. Razmišljao sam: 'Pa, dobro. I nije neophodno'.

Mogu da kažem da sve uspehe dugujem svom tastu. On je veoma uticajna ličnost u gradu. Svojevremeno me je postavio na visoko mesto u uticajnoj kompaniji i stvari su krenule uzbrdo. Da bih to dobio, sve sam postigao sam, ali ne - Katja i svi njeni rođaci će reći da sam običan pijun. To nije tačno, ali moji rođaci jesu na neki način u pravu, a to je da tast može da mi uništi život, ako uradim nešto loše.

Nedavno sam upoznao slatku devojku Mašu. Ona radi u našoj kancelariji. Razlika između nas je deset godina, ali jako mi se dopala. Jednostavna je, prirodna, skromna. U početku nije odgovarala na moje komplimente, govorila je da se ne druži sa oženjenim muškarcima. Ali video sam kako me gleda - kao u Boga. Ja sam bio samo običan muškarac kojeg je iznenada obuzeo talas osećanja.

Jednog dana sam je konačno odvezao kući i zatražio da popijemo piće. Tada se sve brzo odvilo. Jednostavno, mislim da smo Maša i ja došli k sebi kada smo već ležali u krevetu. Pomislio sam koliko mi je lepo, ali misli o mojoj ženi su me proganjale. Za svih petnaest godina, koliko smo u braku, nikada je nisam prevario. Ovo je bio prvi put. I sve bi bilo u redu, ali me je savest mučila zbog nečeg drugog.

Moja žena je bolesna već godinu dana. Kada biste je videli na ulici, nikada ne biste rekli da ima zdravstvenih problema. Uvek je pažljivo našminkana, sređena od glave do pete, ima prelepu kosu. Ipak, u našoj kući se priča samo o lekovima. Jednom sam pokušao da joj skrenem pažnju, želeći i nju da resterim i pokušam da joj stavim do znanja da treba da nastavimo da živimo i radujemo se svim sitnicama koje nam dani donose. Bio sam umoran sam od toga. Verovatno zato samo i trčim na posao. A sada je tu i Maša, koja me je zavolela.

Razumem da nisam postupao ispravno, ali moja osećanja su bila jača. Zamišljao sam Mašu i sebe kako živimo u našoj kući. I dalje se budim i shvatam da neće biti ni kuće, ni posla, ni auta, ako sada ostavim ženu. Svekar će me lišiti svega. Najveći šok usledio je kada je Maša ušla u kancelariju i donela mi kutiju. Otvorio sam je i video pozitivan test za trudnoću. Postaću otac! Nije tačno da ranije nisam želeo decu, samo sam se pomirio sa tim da neću imati dete. Ali sada je sve drugačije.

Prošlo je nekoliko meseci, Maša je trudna i svi se na poslu pitaju ko je otac. Niko ne zna za našu vezu. Ja ćutim, Maša ćuti, a na poslu se pretvaramo da smo samo kolege. I dalje se sastajemo tajno. Ona je generalno mudra, ne požuruje me, sve razume. Čak se i stidi pred Katjom, ali voli me.

Da li Katja nagađa o mojoj izdaji? Naravno da ne. Ona čak ni ne vidi da kasno dolazim kući, jer spava pod dejstvom tableta za spavanje koje joj je lekar prepisao. Fokusirana je na svoju bolest. A ja se, međutim, osećam kao gnjida - ne mogu da priznam ženi da sam već dugo zaljubljen u drugu, plašim se njene reakcije, reakcije mog oca, njenog oca. A Maša će se poroditi. Osećam se zarobljeno. Ne želim da izgubim sve što imam i ne mogu da odustanem od žene koju volim - glasila je ispovest jednog Rusa.

