LJUBAVNICA MOG MUŽA ME JE ZAPRATILA NA INSTAGRAMU I POSLALA PORUKU: Ovakav odgovor od mene nije očekivala, samo se povukla

Nakon što je primetila da njen brak nije isti kao ranije, odlučila je da mu se posveti više nego obično. Trudila se da provodi što više vremena sa mužem, ali nisu razmenjivali nežnosti. Kada je odlučila da mu saopšti da želi da se razvede, on joj je rekao da smatra da dete treba da odrasta uz oba roditelja. Tada je saznala za ljubavnicu, a ovako glasi ispovest anonimne žene koja je na preljubu reagovala na nesvakidašnji način:

"Teško je u ovo poverovati, ali ima žena koje ne pate kada saznaju za ljubavnice svojih muževa. Ja sam samo jedna od njih. Pre rođenja deteta, brak mi je izgledao kao magičan san. Redovno sam dobijala cveće, izjave ljubavi, odlazili smo u restorane. Moj muž je činio sve da se osećam najsrećnijom na svetu. Nisam mogla ni da zamislim da će naš brak pokazati imati takve pukotine kakve su nas kasnije zadesile. Zato sam i želela da imam dete sa njim.

Ipak, moje nade su se srušile. Desilo se nešto kroz šta, nažalost, prolaze mnogi parovi u braku. Moj muž je postao lenj, povučen i počeo je da zamera svaku sitnicu. U početku sam bila veoma zabrinuta zbog njegovog stava, uporno sam mislila da je problem u meni. Trudila sam se da postignem sve. Čak i kada sam zbog deteta bila mnogo umorna, želela sam svemu i svima da budem jednako posvećena, ali sam imala utisak da dobijam više kritika nego pohvala. Moj trud nije doneo željeni rezultat. Toplina i romansa nestale su iz našeg braka.

'Sećaš li se kako si mi donosio cveće kad smo se viđali?', pitala sam jedno veče sanjiva. 'Ovde nema gde da se kupi cveće', odgovorio mi je muž nezadovoljno. 'Da, ali ja govorim o nečemu drugom. Čini mi se da smo se zasitili svakodnevice. Ne bi nam škodilo da se vratimo na romansu sa početka', predložila sam. 'Kod nas je sve u redu. Moraš da shvatiš, ružičasti svet ne traje večno', odgovorio mi je.

Tresla sam se posle tog razgovora. Imala sam utisak da sam klovn koji se uzalud nada lepim ljubavnim čarolijama. I pored toga, nisam gubila nadu da ćemo popraviti odnos, ali nešto se jednostavno promenilo. Sve je postajalo gore. Odjednom sam shvatila kako je sve kod njega počelo da me nervira. Dugo nismo imali ni zagrljaj, pa sam predložila razvod.

Iz meni nepoznatih razloga, burno je reagovao. Nije želeo ni da čuje, govorio je kako dete mora da ima oba roditelja kraj sebe. Složila sam se sa njegovim argumentima, ali to nije promenilo ništa. Nastavili smo da živimo kao zavađene komšije u zajedničkom stanu. Moram da priznam da sam potajno želela da me ostavi jer takav način života nije vodio nikuda.

Prošlog meseca, nepoznata devojka me je zapratila na Instagramu. Lepo izgleda, elegantna, nosi poslovna odela. Nisam ni stigla da je prihvatim, a već sam dobila poruku. Poslala mi je slike prepiske sa mojim mužem. 'Pretpostavljam da ste zajedno?', pitala sam je, u želji da znam da li je njihova romansa stvarna ili je reč samo o dopisivanju. 'Da, zajedno smo, uskoro će nam biti prva godišnjica', odgovorila mi je.

Kockice su se složile i sve mi je bilo jasno. Vratila sam film u glavi i shvatila da je moj muž tačno pre godinu dana počeo da odsustvuje, a stalno je govorio da ide kod rođaka ili se zadržava na poslu. 'Biću velike sreće ako ga odvedeš zauvek! Čak sam spremna i da ti platim za to', odgovorila sam joj. Bila je zatečena. Mislim da joj nije bilo jasno da li je reč o šali, ironiji ili zaista to mislim. Pisala je jako dugo, ali je odustala. Predomislila se i prekinula dalju komunikaciju.

Moj muž je za to vreme sedeo u dnevnoj i gledao televizor. 'Znam da imaš još jednu', rekla sam hladno. 'Odakle ti ideja?', glasilo je pitanje maestralno začuđenog supruga. Pokazala sam mu prepiske, a on je rekao: 'Glupa šala'. 'Zar te nije sramota? Imaš tako divnu devojku, a pričaš da je sve to šala', rekla sam mu. Kasnije je priznao i dogovorili smo se da se razvedemo. Sada bih tako volela da imam priliku da se zahvalim ljubavnici", glasila je ispovest.

