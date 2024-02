ŽENA MOG LJUBAVNIKA NAS JE UHVATILA NA GOMILI Mislila sam da će napraviti HAOS, ali ono što se desilo ni U LUDILU nisam zamišljala

Najpoznatija svetska "serijska ljubavnica", koja je slavu stekla jer rado s javnošću deli svoje ljubavne avanture i ovaj put je otkrila vrlo sočnu dogodovštinu iz svog bogatog seksualnog života.

Gvenet Li (54) specijalizovala se za zavođenje muškaraca s pozamašnim bankovnim računima kojima treba žena za usputnu zabavu sa strane, ali jedan od poslednjih takvih susreta iznenadio je i samu Gvenet.

"Supruga jednog mog ljubavnika saznala je za našu vezu. Dočepala se njegovog telefona i otkrila naše poruke, ali i sve skupocene poklone koje mi je darovao", kaže Gveneth. "Mislila sam da će biti besna, da će me otrovati."

Ali dogodilo se nešto potpuno suprotno. Naime, kad je supruga došla i zatekla svog muža s ljubavnicom, umesto da se razljuti, ona se napalila.

"Imali smo trojku!", kaže uz smeh Gvenet.

"Izgledala sam kao njena mlađa verzija i ludo smo se zabavili. Nakon toga sam još samo jednom videla ovaj bračni par zajedno, ali ne i njega nasamo. Međutim, oni me sada me smatraju ‘svojom devojkom‘. To je stvarno smešan kraj nečega za što sam mislila da će biti jako neprijatan susret."

Ovo nije prvi put da je Gvenet, koja živi između Kalifornije i Londona, uhvaćena in flagranti.

"Jednom me kontaktirala jedna žena i postavljala mnogo pitanja o nekom čoveku, kog ja uopšte nisam poznavala. On i ja smo samo slali poruke jedno drugom nekoliko meseci, pre nego što smo prekinuli. Rekla sam joj da zapravo nemam pojma ko je on, ali može ipak da me pita bilo šta. Bila je neverovatno ljubazna, puna poštovanja i zahvalila mi je kad se poziv završio. Bila sam već treća žena koju je nazvala, a očito ove druge nisu bile tako dobre prema njoj", kaže Gvenet.

Ova 54-godišnjakinja, čiji je moto da je "život mnogo zabavniji ako vam je ljubavnik milioner", kaže da postoji šest pravila ako želite da se zabavljate s bogatim muškarcima.

1. Kad objavljujete svoje slike na platformama, unajmite profesionalnog fotografa. To će biti skupo, ali će vam se isplatiti.

2. Nemojte imati seks odmah prvog dana.

3. Smislite zabavnu priču. Milioner neće dugo ostati zainteresovan samo zbog vašeg seksepila.

4. Obavite domaći zadatak i dobro istražite svog čoveka. Svako s ozbiljnim novcem će imati i bogat digitalni otisak - ako nije kriminalac.

5. Budite spremni da izlazite i s oženjenim muškarcima.

6. Tražite na pravim mestima. Bogataša nećete naći na Tinderu, već na stranicama poput IllicitEncounters.

