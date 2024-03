SVOJU NAJMRAČNIJU TAJNU 20 GODINA NIKOM NISAM OTKRILA: Toliko me bilo SRAMOTA da sam je i od sebe SAKRILA, a onda sam progovorila

Heder Danlop imala je traumu iz detinjstva koju nije mogla nikako da verbalizuje tokom mladosti, te je zbog toga osećala stid, misleći da je problem u njoj.

- Sakrila sam se od života, od sebe, umesto da tražim pomoć, besno bih jurila kroz život, odgurujući svakoga ko bi pokušao da me upozna. Čuvala sam veliku tajnu u sebi, njena težina me slamala - ispričala je za Your Tango.

Naime, tokom 4 godine detinjstva bila je zlostavljana.

- Dok je to trajalo, zastrašivanja i pretnje od strane nasilnika su me ućutkali. Bojala sam se da će ljudi do kojih mi je stalo nastradati ako zatražim pomoć. Pa sam ćutala. Nastavila sam da ćutim mnogo godina nakon što je to konačno prestalo. No, teret te tajne godinama je teško opterećivao moje srce i dušu - prisetila se.

foto: Profimedia

Naime, u ranim 20-im sve joj se vratilo u mislima, ponovo je proživljavala sve te muke.

- Često sam se budila u panici, s vriskom koji mi je zastajao u grlu, a izlazio bi samo kao vazduh. Dok konačno nisam prekinula ćutanje i ispričala najbližima šta mi se dogodilo u detinjstvu. Nisam znala kako će reagovati. Hoće li me kriviti, sažaljevati? Hoće li me i dalje voleti? Srećom, podržali su me i nastavili da me vole - prisetila se.

- No moje putovanje isceljivanja tek je bilo na početku, putovanje da ponovo otkrijem ko sam i izlečim traumu. Što sam se više vraćala u sebe, to je moj glas postajao jači. Više nisam morala da čuvam tajnu, otkrila sam da nemam čega da se stidim. Uostalom, nisam ja bila ta koja je radila te grozne stvari. Nakon što sam tako dugo nosila tajnu, bio je dobar osećaj otpustiti je i više nisam mislila da će sve to negativno uticati na ostatak mog života - izjavila je.

foto: Profimedia

Što se više otvarala, osećala se slobodnijom da govori svoju istinu.

- Prestala sam da krivim sebe, umesto toga sam se fokusirala na izgradnju sopstvenog samopoštovanja. Okružila sam se ljudima koji su me podržavali, puni su razumevanja i koji su mi pomogli da uvidim svoju snagu i otpornost - navela je.

Vratila je konačno kontrolu u svoj život, te je konačno osetila "sebe".

- Kad sam bila zlostavljana, osećala sam se potpuno nemoćno. Zlostavljač mi je oduzeo pravo na pristanak, moju nevinost iz detinjstva i moju sposobnost da govorim. Pronašavši svoj glas, vratila sam ono što mi je bilo oduzeto. Konačno sam to bila prava ja - ispričala je.

foto: Profimedia

To što je pronašla glas pomoglo joj je da postavi neke nove granice i da ih se drži, da podeli svoje misli i ideje, te da prestane samu sebe da krivi za to što joj se dogodilo.

- Uspela sam da srušim ograničavajuća uverenja i stare priče koje su mi govorile da sam bezvredna, da moram da ćutim i da zaslužujem maltretiranje. Moram ponovo da napišem svoju priču pod svojim uslovima, rasvetljavajući mračne tajne i sramotu. Moj je glas bio ključ za oslobađanje starih rana, zaceljivanje trauma i prihvatanje otpornosti - kaže Heder.

Progovaranje o tome ju je ujedno povezalo s drugima koji su prošli kroz slično iskustvo. Što se više povezivala s njima, shvatila je da nije sama.

foto: Profimedia

Njen glas nudi nadu ostalima koji žele da budu viđeni i saslušani.

- Takođe mogu da rasvetlim uticaje zlostavljanja i smanjenje stigme. Želim da oni koji pate u tišini znaju da je moguće vratiti svoj glas. Započinje jednom rečju, zatim rečenicom, sve dok ne izgovorite celu svoju priču s uverenjem. Možete da odabrete hoćete li da delite samo s onima koji su vam najbliži ili želite da delite javno. Nemojte da dozvolite da vam iko drugi diktira šta možete, a šta ne možete da kažete ili kako ćete to da kažete. Vaša iskustva, misli i osećanja su važna. Zaslužuješ da te čuju - izjavila je Heder.

- Nastaviću da govorim kako jednog dana nijedno dete ne mora da trpi ono što sam ja proživela. Svi mi imamo glas koji treba čuti. Zajedno zaustavljamo krug zlostavljanja. Završava s nama i ne ide dalje - zaključuje Heder.

(Kurir.rs/ Your Tango/ 24sata.hr/ L. S)

