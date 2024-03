USVOJILI SMO SUPRUGOVU ĆERKU IZ PRVOG BRAKA I POČEO JE PAKAO Ispovest očajne majke: Ona je lukava i kompulsivna lažljivica

Jedna je mama priznala da zamera svojoj usvojenoj ćerki to što ‘ne radi ništa osim što se žali na sitne probleme u životu’. Objasnila je da je usvojila biološku ćerku supruga posle venčanja prošle godine - i da njene biološke majke nema u njenom životu. Ali otkako ju je primila u svoj život, 13-godišnja devojčica je od njenog života, kako tvrdi, napravila 'pakao' svojim ‘neraspoloženim, mrzovoljnim i nepristojnim’ ponašanjem, piše Mirror.

Na Redditu je napisala:

- Tako se stidim ovoga. Moja ćerka ima 13 godina. Usvojila sam je prošle godine. Ona je biološko dete mog supruga, ali biološke majke nema u njenom životu jer ju je napustila kad je imala 18 meseci. Iskreno volim devojčicu i želim joj sve najbolje, ali baš mi se ne sviđa.

Ja sam domaćica i svoj život posvećujem njoj i njenom bratu (mom biološkom detetu). Vodim je na sve aktivnosti i razgovaram s njom o interesovanjima i hobijima, poznajem njezine prijatelje i organizujem druženja, vodim je na razne događaje i pokušavam da uvek vremena za zbližavanje što je više moguće - dodaje.

- Provodim više vremena s njom nego sa svojim biološkim sinom ili suprugom, samo zbog prirode njenog rasporeda i aktivnosti - priznaje. Kaže da je joj ćerka na papiru ‘dobro dete’ jer ‘ima dobre ocene i ne pravi velike probleme’, ali to joj ne olakšava život sa njom.

- Kod kuće je užas. Neraspoložena je, mrzovoljna, bezobrazna - dodala je.

‘Svaki dan moram da hodam kao po jajima zbog nje. Svaki moj komentar naiđe na nepristojan i zajedljiv odgovor. Ona je lukava i kompulsivna lažljivica. Svaki dan je pokupim iz škole i čekaju je njene omiljeni grickalice ili piće. Imam muziku koju voli da pušta u automobilu. Pokušavam da je pozdravim s ogromnim osmehom i pitam je kako je provela dan - nastavlja.

‘Uglavnom mi odgovara s 'užasno'. Pitam je šta nije u redu ili šta se dogodilo, a ona kaže neku neverovatno beznačajnu stvar poput 'Svi su moji prijatelji pokušavali su da razgovaraju sa mnom odjednom, a ja sam tako iznervirana" ili "Izgubila sam olovku i izbezumljena sam’. Najmanje stvari joj pokvare dan. Nema perspektivu koliko joj je život lep’, napisala je očajna majka.

‘Izgubila je sve svoje prijatelje osim jednog jer je teško da se neko nosi s njenim raspoloženjem i stavovima’, kaže. Objasnila je kako je poslala svoju ćerku na terapiju nakon što je ‘imala posebno jak izliv besa’ - ali to još nije popravilo situaciju. Ali, nakon što ju je naterala na ovaj korak, mama priznaje da i njoj treba terapija jer ne zna kako drugačije da pomogne detetu.

Rekla je: ‘Nedavno smo započeli terapiju, jer očigledno ne može da komunicira sa mnom, a moji osećanja prema njoj neće pomoći u tome. Uskoro će imati drugu seansu. Osećam se tako loše zbog toga, želim da otkrijem koren problema što je pre moguće, tako da možemo ponovno da budemo srećna porodica’.

‘Iskreno ne znam zašto je tako nesrećna i ljuta celo vreme, ali to me toliko opterećuje. Imam ozbiljno negativne misli o njoj i bojim se komunicirati s njom. Znam, deo problem je u tome što se osećam kao da pokušavam biti dobra mama, a ona je još uvek ljuta i mrzovoljna i misli da joj je život grozan. Takođe znam da su to normalna tinejdžerska ponašanja. Osećam se ogorčeno zbog nje - priznaje.

- Odrasla sam u domu u kojem sam morala da pazim zbog oca alkoholičara i zlostavljača i nestabilne, mentalno bolesne majke. Nije mi bilo dopušteno da pokazujem ​​ogorčenost ili ljutnju. Mislim da me to još više ljuti - objašnjava. Tražeći savet, obratila se društvenim mrežama kako bi pitala korisnike da li može da učini učiniti nešto kako bi pomogla sebi i svojoj ćerki da izađu iz ove užasne situacije.

Jedan je korisnik rekao: ‘Omiljena stvar kod tinejdžera mi je koliko žele da budu sami. Ne morate da je pozdravite s vedrim osmehom i veselim razgovorom. Neka stavi svoje slušalice i luduje se u vlastitoj hormonalnoj ćudljivosti. Samo se povuci. Idi na terapiju i daj joj prostora’.

Drugi korisnik je dodao: ‘Prestao bih da je pitam kakav joj je bio dan. Kad uđe u automobil, uključite muziku i ne govorite ništa. Ona je besna tinejdžerka s hormonima. Dobrodošli u pakao. Možda ćete morati razgovarati s nekim ko će vam pomoći da rešite vaše problem iz prošlost’.

Treći korisnik je napisao: ‘Moja ćerka ima 13 godina. Neraspoložena je i većinu vremena želi da bude sama. Dajem joj prostora i dobrodošla je interakcija kada ona to želi. Normalno je da su tinejdžeri neraspoloženi i neprijatni. Čine gluposti dok pomiču granice i pokušavaju da pronađu sebe - to je deo odrastanja. Tvoja ćerka raste, menja se, a tvoja definicija srećne porodice takođe treba da se promeni ili ćeš ostati razočarana’.

