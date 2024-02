"USVOJILA SAM DETE IZ PAKLA": Porodična bajka pretvorila se u PRAVI HOROR nakon što su mu pronašli OVE JEZIVE STVARI u telefonu

Parovi koji se godinama bore za potomstvo znaju koja je sreća kada dobiju dete. Mnogi se odluče za usvajanje, a nakon nekoliko godina se desi "čudo" pa ostvare i svoje biološko potomstvo. Za većinu roditelja je nepodnošljiva opcija da se odreknu svog deteta, ali za Rejčel i njenog muža je to na veliku žalost bila jedina opcija.

Naime, oni su usvojili Fredija (8) i Fina (4) i činilo se da njihov život postaje prava bajka. Ipak, ispostavilo se na kraju da njihova bajka pravi košmar.

foto: Profimedia

Kako je sve počelo

- Bili smo u ranim u četrdesetim sa uspešnim karijerama i bili smo presrećni što je konačno došao red na nas da se skrasimo kao porodica, započela je Rejčel svoju ispovest.

- Nismo imali iskustvo sa bebama, pa samo bili srećni kada su nam predložili da usvojimo dva starija dečaka. Ono što je bilo sumnjivo na samom početku jeste to što smo tek nakon njihovog usvajanja dobili dugačak formural sa spiskom nekih incidenata u kojima su učestvovali policajci i socijalni radnici. Bili smo baš iznenađeni, kako se desilo da im "promakne" na početku da nam to saopšte.

foto: Profimedia

- Prva godina je bila puna uzbuđenja i zabave. Nikada nisam videla tako uzbuđenu decu, da se toliko raduju i najmanjim poklonima. Ono što je jedino bio problem, jeste to što je Fredi jako lagao, ali nam socijalni radnici rekli da je to sasvim normalno za decu. Njegovo ponašanje je postajalo sve gore. Nije napredovao u školi, pljuvao je ostalu decu, tukao se sa njima. Njegovo ponašanje je postalo mnogo gore kada je krenuo u srednju školu.

Dete bez emocija

- Počeli smo da primećujemo da za razliku do svog brata, nema empatiju. Počeo je da krade, a kada bismo ga otpužili za nešto, on bi počeo da pokazuje čudno se*sualno ponašanje. Uhvatila sam ga kako mi viri ispred pregrade u svlačionici kada sam bila na bazenu, a bilo je još dosta takvih situacija. Kako je postao čudan i tajnovit, moj muž je uzeo njegov telefon gde je pronašao snimak mene gole koji je bio poslat njegovim drugovima. Socijalni radnik nas je savetovao da ne prijavljujemo incident policiji jer su rekli da to nije u Fredijevom najboljem interesu, ali to znači da za mene kao žrtvu nema zaštite

foto: Profimedia

- Morali smo da zaključamo naš novac kako bi ga sprečili da krade i stalno ga držali na oku kako ne bi povredio mlađeg brata jer je bio strašno ljubomoran. Tada smo shvatili da smo svi zajedno u opasnosti i da ga moramo vratiti. Posle svega smo mu poslali pismo gde smo mu dali opciju da ostanemo u kontaktu i da se javi kada popravi ponašanje. Nikada se više nismo čuli - ispričala je Rejčel.

(Kurir.rs/Blic žena/Republika/T.B.)

Bonus video:

02:02 SLUČAJ PETOGODIŠNJE DEVOJČICE IZ ZAJEČARA! Zašto je zaista oduzeta, oglasio se i ministar Đorđević (KURIR TELEVIZIJA)