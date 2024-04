SRBIN PRIZNAO DA GA ZBOG OVOGA SVAKA DEVOJKA ODBIJE! "Muka mi je više, trebalo je da prećutim", a onda ga urnisali "Nisi ti..."

Neimenovani Srbin požalio se ostalim korisnicima Redita da mu se svaki sastanak sa potencijalnom devojkom završi katastrofalno.

Iskrenost je njegov neprijatelj

Iako lep i šarmantan, kaže, dosta mu je toga da mu se svaka devojka, zbog iskrenosti i priznanja da nikada pre nije imao odnose, prestane javljati. Zbog toga priznaje, od sada "menja ploču."

"Da bi neka cura bila zagrejana, ne treba da budem iskren, već da prećutim činjenicu da nikad nisam imao odnose.

Ako kažem da sam nevin, žensko se u roku od dva sata ohladi i prekine konverzaciju, uprkos jako dobrom startu jer sam jelte, jako lep i šarmantan, kako kažu… Zadnjih mesec dana sam imao jedno 10 dejtova, i svaki se završio na isti način.

Znam da mi gubitak nevinosti neće ništa promeniti u životu, ali sve dok sam iskren, teško da ću napraviti bilo kakav pomak. Da se ne lažemo, malo sam se kasno setio da treba uraditi nešto po tom pitanju jer polako navršavam treću deceniju života", napisao je on.

"Nije ti devojka pop pa da se ispovedaš"

Svojom objavom ujedinio je Srbe u komentarima koji su ga savetovali da u budućnosti tu informaciju preskoči.

"A što uopšte moraš da kažeš da si nevin ne razumem? To i nije nešto što treba da se priča tokom muvanja svakako", "Prijatelju, nije ti devojka pop pa da se ispovedaš", "Nije to da imaš sidu pa da je moralno da naglasiš, što pucaš sebi u nogu", "Pa malo ono buraz što to spominješ uopšte na prvom sastanku? Iskrenost je kul stvar ali ne moraš sve da pričaš. Ćutanje je ponekad zlato. Budi šarmantan i kul ali zašto to ubacuješ u razgovor", "Ćao, ja sam Aleksandar. Svi me zovu Aco. E i da, nevin sam", "Zašto bi to naglasio uopšte? Zašto je to bitno?", glasili su samo neki od komentara ispod njegove objave.

