"SIN MI JE SAOPŠTIO DA NISAM DOBRODOŠLA NA ROĐENDAN SVOG UNUKA": Ispovest bake razbesnela je mnoge, komentari pljušte ko kiša

Svekrva i snaja se, po nepisanom pravilu, baš i ne vole, pa mnoge devojke odrastaju sa predubeđenjem da će im svekrve biti "zakleti neprijatelji", ali su i mnoge majke ubeđene da žene koje njihovi sinovi biraju za partnerke ne zaslužuju njihovu ljubav i privrženost.

foto: Profimedia

Zato nije čudno što često čitamo o tome u ispovestima na mrežama ili slušamo od mama, baka, komšinica. Jedna objava na tviteru u kojoj se svekrva žali da joj je snaja zabranila dolazak kod unuka na rođendan izazvala je veliku buru.

"Rodiš šestoro i kad neki zasnuju svoje porodice, snaja i prija odluče kako nisi dobrodošla na rođendan svog unuka, a to ti saopšti tog dana ujutru tvoj sin. Prava situacija da neko dobije preko nosa", pisalo je u pomenutoj objavi na Tviteru, iako razlog za ovakav postupak snaje i prije nije otkriven.

foto: Shutterstock

Ispod posta su se nanizali brojni komentari, a u njima su uglavnom krivili sina koji nije stao u zaštitu svoje majke.

"Prvo, ja bih otišla zbog deteta i boleo bi me uvo - zbog unuka. Drugo, tamo bi im napravila haos. Treće, posebno bih iskritikovala svoje rođeno dete koje treba da se stidi, eventualno mu rekla da, ako se to nastavi, naslediće ništa", "Au, sunce ti poljubim! Izbroj do 10! Srećno! Uz tebe sam", "Prvo kakve veze ima koliko je rodila? Drugo, šta imate sa snajom i prijom ako je razgovor bio sa sinom?", "Puno je takvih muškaraca koji preuzmu identitet svoje žene skoro. Tužno baš. Mada ima gorih, oni koje boli uvo za porodicu svoje žene i samo svoju familiju gledaju. Oba primera su meni za razvod", pisala je grupa tviteraša.

foto: Shutterstock

Drugi su imali stav da bi žena trebalo da se zapita da li postoji njena krivica u tome što nije pozvana na rođenadan unuka.

"Ma ko zna sto ti je zabranjeno. Svakakvih svekrva ima i uopste ne sumnjam da su imali dobar razlog. Treba cuti i drugu stranu", "Treba da reši to sa svojim sinom. A pre svega da vidi da li postoji neka njega greška zbog koje je snaja i sin ne žele blizu njihovog deteta. A ne prebacivati krivicu samo na snaju", pisali su.

Kako biste vi postupili da ste u kože bake koja nije pozvana na rođendan unuka?

(Kurir.rs/BlicŽena/J.M.)

