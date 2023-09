OVO SU NAJBIZARNIJE STVARI KOJE SU IZVAĐENE IZ LJUDI: Razni insekti, povrće, igračke za odrasle, a ova žena je sve ZAPANJILA!

Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Svake godine se ceo svet sablazni kada na površinu isplivaju bizarne stvari koje ljudima izvlače iz tela. Pre izvesnog vremena su jednoj ženi izvukli živog crva iz mozga, a drugoj bubašvabu iz uva.

Međutim, postoje i mnogo bizarnije situacije u kojima su se našli neki pacijenti širom sveta, neki sasvim slučajno, a neki svojom krivicom.

Ljudski um ne može da zamisli šta su sve lekari širom sveta pronašli tokom operacija kod svojih pacijenata. Mnogi ljudi su završili na operacionom stolu zbog neinformisanosti ili „zaigravanja“ tokom intimnih odnosa, a neki se nisu pridržavali osnovnih higijenskih pravila, pa su kod njih pronađene najčudnije životinje i paraziti, ali i predmeti.

Teško je zamisliti ili čitati o ovakvim događajima, a kamoli gledati te slike, ipak, činjenica je da su se sa tim susreli neki ljudi čija su neka imena ostala anonimna. Svetska zdravstvena organizacija izveštava da se godišnje u bolnicama ukloni i do 300 „opstrukcija“ iz rektuma.

Srebrni pribor za jelo u telu

Žena po imenu Margaret Dalman, želeći da izbegne hranu, progutala je čitav set pribora za jelo i tako završila na hitnoj sa jakim bolovima u stomaku. Lekari su bili šokirani videvši rendgenski snimak gde su ustanovili da je progutala čak 78 viljuški i kašika, kako bi utolila glad.

Psihički problemi poput jedne vrste opsesije su pripisani ovoj ženi po rečima lekara, za ovakav potez.

Izgubljena na nedostupnom mestu

Osim bolnih momenata, neki su se suočili i sa poniženjem, pošto im je pronađena seksualna igračka koja se zaglavila u njihovoj guzi, kao što je to slučaj sa ženom po imenu Rosi Sanšajn.

Zaglavljena igračka u njenom telu bila je dugačka 10,3 cm i široka 4,4cm. Nakon jednosatnog mučenja kako bi je odstranila iz svog tela, devojka je morala da se obrati stručnjacima koji su bez operacije uklonili predmet.

Crvi na mozgu

Nakon što je žena iz Feniksa, 2008. godine osetila čudne simptome kod sebe poput zamagljenog vida i utrnulosti u ruci, obratila se lekarima za pomoć. Ustanovljeno je da ima vrstu parazita-crva, koji je „naselio“ njen mozak i onemogućavao joj normalno funkcionisanje.

Lekari su onda istakli da se ovakve situacije mogu dogoditi u slučajevima kada je higijena loša, odnosno kada se ne peru ruke ili kod ljudi koji ne jedu dvoljno kuvano svinjsko meso. Najbolji savet koji je lekar dao svojoj pacijentkinji je više puta ponovljeno, da se peru ruke.

Krompir u vagini

Mnogi zbog neinformisanosti i pogrešnih koraka stignu do bolnice sa bizarnim problemima, za koje se ispostavilo da su sami izazvali. Proklijao krompir u vagini jedne devojke bio je njen glavni problem zbog koje je završila u bolnici.

Misleći da će sprečiti trudnoću njime, kako ju je savetovala majka, ona ga je upotrebila kao kontraceptivno sredstvo. Međutim, nije ni sanjala da će krompir da pusti korenje na njene reproduktivne organe i stvoriti joj problem. Pre nego što je to postalo opasno po njen život, lekari su na vreme i stručno reagovali i otklonili krompir iz vagine nesrećne devojke.

Očajnički potez

Jedan momak zamalo je ostao doživotno impotentan zato što mu je njegov partner ubrizgao izolacijsku penu unutar penisa kako bi on ostao u erekciji.

Momak je prvo pokušao da ubaci razne predmete u otvor penisa kako bi penis bio u "funkciji", ali je situacija krenula po zlu kada je njegov partner upotrebio sprej za izolaciju kako bi ga učinio čvrstim. Unutar bešike i penisa ostala mu je gomila pene.

Krijumčarenje droge

Dileri droga i sličnih supstanci pronalaze razne načine kako bi prokrijumčarili preko granice ova nedozvoljena sredstva. Tako je jedan čovek pribegao bizarnom načinu da prebaci drogu, pa je 17 tableta, cigarete, ubacio u svoj rektum.

On je sve to spakovao u kondom gurnuvši tamo gde niko nije mogao da pretpostavi, u zadnjicu. Međutim, prilikom rutinskog pregleda, pronađene su ove "poslastice“, a on je optužen za nedozvoljeno držanje droge i duvana.

Jegulja protiv zatvora

Možda jedna od najgadljivijih situacija je ona u kojoj se našao čovek kada mu je iz debelog creva izvučena azijska močvarna jegulja dužine 38 cm. Čovek je primljen u bolnicu sa septičkim šokom.

Pošto je imao problem sa zatvorom kako je onda rekao, ubacio je živu jegulju kako bi rešio taj problem.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika)

