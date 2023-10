SVETSKI DAN PREVENCIJE NEDOSTATKA JODA: Evo kako možete znati da vam nedostaje ovaj dragoceni mineral, VAŽAN JE ZA ZDRAVLJE LJUDI

Svetski dan prevencije nedostatka joda obeležava se svakog 21. oktobra sa ciljem da se podigne svest javnosti o važnoj ulozi joda u očuvanju ljudskog zdravlja. Nedostatak joda je jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svetu koji se može sprečiti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) nedostatak joda ugrožava oko dve milijarde ljudi u svetu i glavni je uzrok pojave mentalne retardacije. 10 znakova koji ukazuju na to da vam možda nedostaje jod u organizmu:

1. neočekivano povećanje telesne težine 2. osećaj malaksalosti 3. hronični umor 4. gubitak kose 5. suva koža 6. problemi sa učenjem i pamćenjem 7. neregularni menstrualni periodi 8. gušavost, odnosno uvećanje štitne žlezde 9. loše raspoloženje 10. grčevi u mišićima

Dr David Brownstein, autor knjige „Iodine: Why You Need It, Why You Can't Live Without It“ (Jod,: Zašto vam je neophodan, zašto ne možete živeti bez njega) ističe da sve žlezde u organizmu zavise o adekvatnom nivou joda za optimalno funkcioniranje. Nedostatak joda dovodi do neravnoteže endokrinog sistema. Nemoguće je imati uravnotežene hormone bez adekvatne količine joda.

Ljudsko telo ne može da proizvede niti skladišti jod, pa je stoga neophodno da se svakodnevno unosi. Unos minerala je najbolji putem hrane i pića. Takav unos je mnogo korisniji nego kada se koriste suplementi. Najbolji izvori joda u ishrani su alge, morska riba i morski plodovi.

Apsorpcija joda može biti smanjena i unosom namirnica iz grupe goitrogena, u koje spadaju kupus, karfiol, kelj, prokelj, brokula, senf, soja, semenke lana, kikiriki i drugo.

