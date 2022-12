AKO MUKU MUČITE SA OTEČENIM NOGAMA I RUKAMA: Neke svakodnevne navike mogu biti uzrok problema

Ukoliko ste primetili da su vam noge i ruke vrlo često natečene, nema razloga za paniku, verovatno se radi o problemima koji se vrlo lako rešavaju, a reč je o umoru, preteranoj količini soli, a može da se radi o nedostatku nekog vitamina.

Nedostatak magnezijuma - Sa nedostatkom ovog elementa, telo zadržava vlagu. Kod žena se sve pogoršava tokom PMS-a, kada je aldosteron najaktivniji i izaziva brz gubitak magnezijuma.

Nedostatak joda - U ovom slučaju najčešće ujutru pored lica, natiču i ruke, a posebno noge. Ako je nivo joda u organizmu veoma nizak, otok neće nestati ni tokom dana. Uzmite jod i otok će nestati.

foto: Promo

Stagnacija žuči - Kod hroničnih bolesti, kapci uglavnom nateknu, a moguća je i alergijska reakcija (svrab, iritacija sluzokože očiju).

Konstantan zatvor - Ovaj problem izaziva loša limfna drenaža, zbog čega lice i telo ujutru "nabubre" i to se zadržava do sredine dana.

Prekomeran unos soli - Ako tokom kuvanja so koristite u većim količinama, to će neminovno dovesti do nakupljanja tečnosti u telu i shodno tome pojavi edema.

foto: Profimedia

Konstantan stres - Nedostatak pravilnog odmora i učestale stresne situacije remete rad nadbubrežne žlezde, a kao rezultat toga proizvodnja steroidnih hormona se aktivira i telo ne odvaja optimalnu količinu tečnosti.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

