TEŠKE, UMORNE I BOLNE: U par koraka rešite problem OTEČENIH NOGU, ali posetite i lekara za svaki slučaj

Iako ovo stanje može biti posledica promene vremena ili dugotrajnog stajanja i hodanja, nekada su u pitanju zdravstveni problemi i o njima treba razgovarati sa lekarom

Oticanje oba stopala iznenada može ukazati na probleme sa bubrezima ili srcem, pa je dobro posetiti lekara. Međutim, ako vam uporno, bez obzira na spoljašnju temperaturu, otiču gležnjevi, razlog može biti zadržavanje soli i vode u telu. U takvim situacijama preporučuje se promena ishrane sa ograničenim unosom soli i konzervansa. Ako se otečenost javlja sa promenom vremena ili kada je napolju jako vruće, evo nekoliko saveta stručnjaka koji će vam pomoći:

Hidroterapija

foto: Profimedija

Ako vas dugo muči oticanje stopala iz vama nepoznatog razloga, prvi korak je da posetiti lekara jer to stanje može biti simptom brojnih zdravstvenih problema, od loše cirkulacije, do bolesti srca. Ali, ako ste sigurni da nije u pitanju ništa ozbiljno, postoje kućni preparati koje možete iskoristiti. Hidroterapija je, u stvari, zvučni naziv za korišćenje hladnih i toplih kupki. Vruća voda pomaže venama da se šire, dok će hladna voda ubrzati sužavanje, a sve će to poboljšati cirkulaciju što može prevenirati nakupljanje vode u zglobovima. Stavite noge u vruću vodu tri do pet minuta, a onda u hladnu otprilike 40 sekundi. Ceo proces neka traje od 15-20 minuta. Ponovite to nekoliko puta dnevno.

Vežbe

foto: Shutterstock

Možda vam nije do ustajanja i kretanja ako imate ovaj problem, ali korišćenjem mišića u nogama možete ubrzati izbacivanje viška tečnosti. Redovnom fizičkom vežbom možete i prevenirati ovaj problem. Ako vaš posao zahteva dugotrajno sedenje, pametno je da ustanete i prošetate svakih sat. Ako teretana nije vaš izbor, pokušajte s plivanjem ili brzim hodanjem.

Kompresivne čarape Kompresivne čarape koriste se i za proširene vene kako bi podstakle cirkulaciju. Možete ih kupiti bilo gde, ali ako se radi o jakom i učestalom oticanju, možda je najbolje zatražiti pomoć od lekara.

Magnezijum

foto: Profimedia

Manjak magnezijuma može doprineti oticanju nogu i zadržavanju tečnosti u tom delu tela. Ako vam lekar tako kaže, koristite 200 do 400 mg suplementa magnezijuma dnevno, osim ako nemate problema sa bubrezima i srcem. Ako želite na prirodan način da unesete magnezijum u organizam učinite to putem namirnica koje ga sadrže, poput lisnatog povrća, orašastih plodova i tamne čokolade.

Smanjite unos soli

foto: Shutterstock

Smanjenim unosom soli možete sprečiti zadržavanje tečnosti u organizmu. Čips, perece, brza hrana, hrana u limenkama i slični proizvodi prepuni su dodane soli, pa je pametno izbegavati ih. Koliko soli treba unositi najbolje će znati vaš lekar, ali prema pisanju struke, 2.300 mg dovoljno je kako bi se snizio krvni pritisak, iako je 1.500 mg idealna količina.

Masaža

foto: Shutterstock

Masažom možete opustiti mišiće i poboljšati cirkulaciju. Deluje tako da aktivira limfni sistem čime se uklanja višak tečnosti i tako može doći do smanjenja otoka. Sami možete svakodnevno rukama nežno masirati stopala.

