"IZGUBILA SAM OSEĆAJ U LICU, ALI VREDELO JE" Bila očajna zbog IZGLEDA VILICE, pa otišla na operaciju, ovako sad izgleda (VIDEO)

Mlada žena Kejti Džo, bila je transparentna o svom burnom putovanju kako bi rešila svoju najveću nesigurnost. Naime, podvrgnula se intenzivnoj operaciji vilice koja ju je možda zauvek ostavila bez osećaja u licu, ali joj je, kako tvrdi, promenila život, piše The Sun.

Kejti Džo na TikToku deli trenutke iz svog života, bili oni dobri ili loši. U videu na TikToku iz 2020. detaljno je opisala drugačiji put kojim je prošla kako bi ispravila svoj zagrižaj 2018. Autorka sadržaja bila je podvrgnuta teškoj operaciji rekonstrukcije vilice od koje se dugo oporavljala.

"Ne mogu da verujem da su prošle dve godine otkako sam se oprostila od svoje najveće nesigurnosti", napisala je u naslovu videa. Kejti Džo započela je video s više slika svog lica iz profila pre nego što je podvrgnuta kozmetičkom zahvatu. Zatim je pokazala svoje zube prekrivene protezom. Pred kraj videa, Kejti je pratiocima dala uvid u to kako se oporavlja nakon operacije u bolnici i kod kuće. Video je pratio pozadinski zvuk koji kaže: "Heeej, dogodilo se nešto traumatično što mi je promenilo život."

Dalje je u komentarima objasnila da je izgubila osećaj donje usne, bradu i desni. “Navikla sam se na to, pa mi to baš i ne smeta”, napisala je. Nekoliko korisnika TikToka požurilo je s komentarima kako bi ponudili povratne informacije i podelili svoja slična iskustva. "Ovo je neverovatno! Imao sam i operaciju vilice kako bih ispravio zagrižaj! Intenzivno je i oporavak traje večno, ali ishod je neverovatan!". Druga korisnica je tvrdila: "I ja sam imala dvostruku operaciju rekonstrukcije vilice! Bilo je to najgore iskustvo ikada, ali tako sam srećna što sam to rešila", "Tako sam srećna zbog tebe! Ali ne mogu da prestanem da razmišljam o količini ljudi koji ne mogu da priušte ovu operaciju", dodala je još jedna korisnica TikToka.

