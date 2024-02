OBJAVIO PISMO KOJE MU JE MAJKA OSTAVILA NA SAMRTI I IZAZVAO REKU SUZA: Nakon što pročitate ove reči, IZLJUBIĆETE svoje roditelje

U današnje vreme na društvenim mrežama možemo videti razne edukativne, šaljive i šokantne sadržaje. Neretko ljudi dele i neke od najintimnijih trenutaka kao što su veridbe, saznanja o trudnoći, raskidi, razvodi i drugi lični trenuci.

Na platformi Redit tako je podeljena jedna ispovest nakon koje su svi grcali u suzama. Naime, jedan muškarac podelio je javno srceparajuće pismo koje mu je napisala njegova mama pre nego što je umrla od raka.

Met koji je postavio pismo na platformu društvenih medija rekao je da mu majka nedostaje svakodnevno. Iako ga poruka tera da plače, Met kaže da plače „sa osmehom na licu“. U poruci upućenoj Metu je pisalo: - Pišem ovo pismo u nadi da ćete ga jednog dana pronaći. Nadam se da si znao koliko te volim! Imaš najljubazniju dušu od svih koje sam poznavao. Uvek si bio tu za mene kada si mi bio potreban. Napustio si posao znajući da nećeš imati nikakve prihode samo da bih imao nekoga da me vodi na tretmane. Kakva sjajna stvar! Hvala vam na tome! Nadam se + molim se da ste blizu Kristi + Kajl. Porodica je sve. Nadam se da ste pronašli osobu svojih snova, da ste veoma srećni + zadovoljni u svom životu, tako ste to zaslužili. Jedno od najboljih vremena koje sam provela sa tobom bilo je na Grounds for Sculptures. Sećaš li se? Uvek ću paziti na tebe. Uvek sam se više plašila da te ostavim nego smrti. Bio si najbolji sin ikada! Do ponovnog susreta! Ljubavi večna, mama - pisalo je u pismu.

A čitaoci su ostali da jecaju, kako je jedna osoba prokomentarisala:

- Brate, i ja plačem nakon što sam ovo pročitala. Vratiću se, moram da zagrlim mamu.

- Kao neko ko je takođe izgubio svoju mamu zbog te strašne bolesti, ovo me ružno rasplače. Oni jednostavno rastu prebrzo.

- Ovo me je nateralo da pozovem mamu, plakao sam kada se javila i pretpostavljam da je znala da mi nedostaje jer živimo u različitim državama i samo me je pustila da završim da plačem. Nikad se nisam osećao tako dobro.

- Plačem. Tvoja mama mora da je bila neverovatna, a ti mora da si bio veoma dobar sin. Tako mi je žao zbog tvog gubitka. Čuvaj se, Met! - samo su neki od komentara čitalaca koji su se nizali ispod objave.

Nažalost, Met je takođe otišao na onlajn forum da podeli vest da je i njegov tata „sada na intenzivnoj nezi zbog komplikacija sa rakom“.

Podsetio je sve da „ljudima koje volite kažete koliko vam znače” i da ih „svakodnevno podsećate da ih volite”.

(Kurir.rs/Republika/T.B.)

