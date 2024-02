NAPIO SE, POPUO LEKOVE I "KOMIRAO SE", A KAD SE PROBUDIO - PAKAO: Zamalo oslepeo SPAVAJUĆI! Tri dana trpeo NESNOSNE BOLEOVE

Muškarac od 44 godine iz Tajvana izgubio je vid na jedno oko nakon što ga je nagnječio spavajući. Neimenovani pacijent zatražio je hitnu pomoć u gradu Pizu na Tajvanu nakon što je tri dana iskusio bol i slepilo. Čovek je rekao da su se simptomi pojavili nakon noćnog izlaska kada je otišao da pije i uzeo lekove za nesanicu.

Zatim se onesvestio tri sata u položaju koji mu je pritiskao očnu jabučicu. Prilikom lekarskog pregleda leva zenica nije reagovala na svetlost i nije pokazivala kretanje. Zahvaćeno oko je takođe oteklo, a muškarcu je dijagnostikovana oftalmoplegija - paraliza očnih mišića, piše The Sun.

Lekari su otkrili da su krvni sudovi, koji se nalaze odmah ispod providne površine oka, popucali od pritiska na oko. To je dovelo do oticanja tkiva oko oka i do krvarenja. Pacijentu je dijagnostikovana ishemijska optička neuropatija i horoidopatija. Šta to znači? Ishemijska optička neuropatija nastaje kada krv ne može pravilno da teče do optičkog nerva oka. Ovo bi na kraju moglo da dovede do trajnog oštećenja ovog nerva, koji je odgovoran za prenošenje signala od očiju do mozga i pretvaranje u slike koje vidite.

Oštećenje od neoropatijeobično rezultira trajnim gubitkom vida, ali ljudi sa njom još uvek mogu da sačuvaju periferni vid. Ovo stanje je istorijski nazvano "retinopatija subotom uveče" zbog svoje povezanosti sa upotrebom alkohola. S druge strane, horoidopatija uzrokuje nakupljanje tečnosti ispod mrežnjače, zadnjeg dela unutrašnjeg oka koji šalje informacije o vidu u mozak. Simptomi uključuju objekte koji se čine malim ili udaljenijim, nejasnu i zamućenu slepu tačku u centru vida i izobličenje pravih linija.

