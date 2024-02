MUŽ JOJ SE UBIO, A ONA SE UDALA ZA ČOVEKA KOJI JE DOBIO NJEGOVO SRCE: Posle 13 godina stigla ih je strašna sudbina

Jednog oblačnog prolećnog jutra na jugoistoku Džordžije, Soni Grejem (69) je popio kafu i krenuo kroz vrata na još jedan radni dan i da odvede svog devetogodišnjeg posinka kod zubara. Ali Grejem je skrenuo do šupe u dvorištu koju je napravio.

Tamo je uzeo sačmaricu Remington kalibra 12 koju je godinama koristio u lovu na prepelice i golubice, uperio je u desnu stranu svog grla i povukao okidač.

Bio je prvi april, skoro tačno 13 godina otkako je samoubistvo drugog čoveka Grejemu dalo drugu šansu za život. Taj čovek je bio Teri Kotl. Kada je okončao život, Grejem je dobio njegovo srce.

foto: Profimedia

Ali nije samo organ ono što je povezivalo Grejma i njegovog donora koji je u vreme smrti imao 33 godina. Naime, skoro deceniju nakon transplantacije, Grejem se oženio Kotlovom mladom udovicom a onda ju je i on napustio, na identičan način.

Tragedija je počela dana kada je, kako je žena Terija Kotla Šeril ispričala, čula kako njen desetogodišnji sin Kristofera viče da se Kotl ubio. Rekla je da je otrčala u kupatilo i našla ga na podu sa revolverom u ruci. Posle se pojavila druga verzija koja je zabeležena kao zvanična - Šeril je rekla da je jela ovsenu kašu kada je jedan od njenih dečaka povikao: "Mama, tata ima pištolj!" Rekla je da je otrčala prema kupatilu "i videla Terija kako stoji i gleda u nju" sa pištoljem u ruci.

„Rekla je da je vikala nešto poput „Teri, čekaj!“, a to je bilo otprilike u isto vreme kada je gurnula vrata da pokuša da uđe u kupatilo i u isto vreme je čula pucanj“, navodi NBC News.

"Dušo, pomozi mi, pomozi mi. Umirem", dahtao je, dok se ona prisećala njegovih reči.

Četiri dana nakon nemilog događaja Šeril je, na nagovor svog svekra, pristala da skine Terija sa aparata za održavanje života i donira njegove organe. Oko 60 milja jugozapadno, tada 57 godina star Soni Grejem dobio je poziv na koji je čekao više od godinu dana - dobio je Terijevo srce.

foto: Shutterstock

Vrlo brzo se oporavio od operacije i ispričao kako se oseća sjajno ali i da ne oseća nikakvu krivicu. "Žao mi je što je drugi tip umro. Ali ovo je sada moje srce", rekao je on. U jednom trenutku je zatražio od Agencije za nabavku organa Južne Karoline da prosledi pismo porodici donatora. Njegova deca su rekla da je to loša ideja, ali je želeo da se lično zahvali Kotlovoj ženi. Nakon razmene još jednog pisma i nekoliko fotografija, Šeril Kotl je nazvala Grema pa se srela sa njim i njegovom tadašnjom suprugom. Grejm nije mogao da skrene pogled sa 30-godišnje udovice. Ona je u to vreme već imala novog muža.

Međutim, varnice između njih dvoje su brzo planule, razveli su se oboje pa venčali.

Nekoliko dana pre druge godišnjice braka, par je prisustvovao događaju u Hilton Hedu u čast porodica donatora organa. Lokalne novine objavile su priču njima pod naslovom "Ljubavna priča koja se razlikuje od bilo koje ispričane..."

"Istina je ono što piše u Bibliji", rekla je Šeril za novine. "Ako živite po Božjoj volji i dajete srećnog srca, požnjećete nagrade", a Grejem je rekao da je "dao život u Božje ruke" i da je Šeril je bila odgovor na njegove molitve.

Sve do svoje smrti, Grejem je pravio planove za budućnost. Pozvao je prijatelje na pecanje i pričao o predstojećem turniru u golfu. Ono što niko nije znao je da je Graham sastavio testament. Jedini kome je rekao bio je njegov nećak kome je i poverio da je spremio testament i imenovao ga kao izvršitelja. Kada ga je momak pitao da li je sve u redu, Grejm je reka samo "nikad se ne zna".

foto: Shutterstock

Samo koji dan kasnije njegov prijatelj sa kojim je išao na pecanje posvedočio je da Grejm nije ličio na sebe iako se nije žalio ni na šta.

"On jednostavno nije bio srećni momak koga sam poznavala ceo život", rekao je prijatelj.

Nekoliko dana kasnije, Grejmovo "pozajmljeno" srce zauvek bi prestalo da kuca. Ubio se. Niko nije znao zašto. Ali, mnogi su gledali u njegovu udovicu, naročito kada se požalila poznanicima da joj Grejem "nije ostavio ni novčića".

Ispostavilo se da je potrošio svoje penzione fondove i nagomilao velike dugove pokušavajući, kako je jednom rekao, "da zadrži (Šeril) stil koji želi da živi".

Uz to, oni koji su je poznavali rekli su da se nije ponašala kao ožalošćena udovica.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

02:18 BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!