BILI SMO RAZDVOJENI JOŠ KAO BEBE, A ONDA SAM POSLE 20 GODINA UPOZNAO ROĐENU SESTRU: Nastao je takav PAKAO da moram da je BLOKIRAM

Muškarac koji se nedavno ponovo povezao sa svojom biološkom sestrom nakon što je usvojen saznao šokantnu priču o njoj.

Muškarac koji se nedavno ponovo povezao sa svojom "pravom" sestrom nakon što je usvojen kada je imao samo dve godine, otkrio je da ona ne može da se izbori sa različitim okolnostima u kojima su odrastali.

Obraćajući se društvenim mrežama kako bi upitao ljude da li on taj koji je bezobziran, objasnio je da zna da je imao veliku sreću jer je usvojen, i to pre nego što je postao svestan sebe. Potpuno mu je, kaže, jasno da su mu njegovi roditelji koji su ga usvojili pružili bolji život nego što bi njegovi biološki majka i otac ikada to mogli.

"Odrastao sam privilegovan, išao u privatne škole, išao na raspust u inostranstvo i školarina mi je bila u potpunosti plaćena kada sam krenuo na fakultet. Bio sam voljen i nikad mi ništa nije nedostajalo. Trenutno imam dobro plaćen posao hemijskog inženjera, prelepu ženu, dvoje dece i kuću koju su u potpunosti isplatili moji tast i tašta. Veoma sam zahvalan na svemu što imam i shvatam da bih vodio sasvim drugačiji život da nisam bio usvojen", napisao je 25-godišnjak.

Pošto je odrastao bez ikakvog kontakta sa svojom biološkom porodicom, bio je šokiran kada mu je prišla žena po imenu Opel (27), koja je tvrdila da mu je sestra i želela da ga lično upozna. Njih dvoje su se sreli, uradili DNK test i otkrili da su u srodstvu i da su oboje bili smešteni u dom za decu otprilike u isto vreme.

"Obično udomitelji/hranitelji pokušavaju da zadrže braću i sestre na okupu, ali mi iz nekog razloga nismo registrovani kao brat i sestra i bili smo smešteni u različite hraniteljske porodice, verovatno zato što imamo drugačijeg oca/prezime, pa su nam zbog toga dali različite porodice... Opel je bila veoma uznemirena zbog ovog otkrića, još više nakon što je saznala da sam dobro živeo sa roditeljima koji me vole, a ona nikada nije ni bila usvojena", rekao je on.

Nakon što je saznala istinu, čovek je rekao da je Opel počela redovno da ga zove pitajući ga da li može da se druži sa njim, njegovim roditeljima i porodicom.

"Ubrzo je postalo nezgodno jer je ja, da budem iskren, ne poznajem toliko dobro. U svakom pogledu osim genetike, ona mi je potpuna strankinja. Nije mi bilo prijatno ni da joj pozajmljujem novac niti da je upoznam sa celom porodicom. Čak je dala i nekoliko komentara zbog kojih mi je bilo neprijatno - recimo kao kada me je pitala da li mislim da bi je moji roditelji usvojili da su znali da postoji tada, ali i da li mislim da li bi je sada primili u porodicu", nastavio je on.

Posle nekoliko meseci, čovek je priznao da je Opelino ponašanje postalo pravi problem.

"Ponovo me je pozvala sinoć, ovog puta da se požali kako je videla da su se žene u mojoj porodici okupile tokom vikenda i kako se osećala izostavljenom jer nije dobila poziv. Rekao sam joj da razumem da je uznemirena, ali to je bilo porodično okupljanje za sve žene, a ona nije njihova porodica, tako da nema pravo da bude pozvana", dodao je on. Prema rečima ovog 25-godišnjaka, Opel je počela da vrišti na njega, vičući da je to nepravedno i da treba da je smatraju porodicom. Čak je otišla i korak dalje i rekla da on njoj duguje barem toliko - da je uključi u porodicu jer je on na kraju dobio dobar život, a ona nije.

"Rekao sam joj da mi je žao što se oseća izostavljeno i što nije usvojena kao i ja, ali ni moja porodica ni ja joj ništa ne dugujemo, pa sam joj prekinuo vezu. Od tada stalno dobijam poruke u kojima me naziva kretenom i lošom osobom, pa počinjem da smatram da mi je potrebna perspektiva i drugih ljudi oko ove situacije", zaključio je on u objavi.

Ljudi koji su pročitali komplikovanu priču na Reditu bili su oštri prema devojci i ohrabrili su momka da prekine svaki kontakt sa njom.

"Vreme je da je blokiraš. Nisi imao kontrolu nad onim što ti se dogodilo kao dvogodišnjaku i ništa joj ne duguješ. Žao mi je što je ljubomorna na tvoj život i na to koliko si srećan, ali to nema nikakve veze sa tobom", "Ona ne može da odluči da bude deo tvoje porodice samo zato što želi ono što imaš. Zvuči pomalo nestabilno, ne želim da budem bezobrazan jer ne mogu da znam njena iskustva, ali opet, nije tvoj posao da joj obezbediš porodicu ili novac ili usluge ili šta god ona traži", "Ja bih na ovo gledao kao na iskustvo učenja. Pokušao si da uradiš nešto i nije uspelo. Kraj priče i kraj kontakta, jer ako ne, ona će te isušiti kao emocionalni vampir", pisali su mu oni.

