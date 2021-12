LJUBAV BRATA I SESTRE NEMA GRANICU: Ovaj snimak topi i najtvrđa srca, 6.000.000 ljudi gleda i PUŠTA SUZU! (VIDEO)

Da ljubav brata i sestre nema granice, dokazuje i ovaj snimak Karine Benet koji je otopio i najtvrđa srca.

Naime, korisnica TikToka je objavila snimak svoje dvoje dece, sina i ćerke kako se grle pred rastanak - svako od njih je išao u svoju učionicu jer je počela škola.

Ono što je bilo značajno je činjenica da je malenoj to bio prvi dan škole, a stariji brat je tešio i davao podršku. Video je brzo postao viralan i skupio skoro 6.000.000 lajkova. Komentari su bili pozitivni i prepuni pohvala za dečaka i kako su deca lepo vaspitana, a bilo ih je oko 21.000.

"Sjajno roditeljstvo! On je zaštitinik i ona zna da je bezbedna dokle god je on tu", kaže jedna TikTokerka.

"Ta veza je neraskidiva", "Ovo je najbolji brat", "Neka te Bog blagoslovi", "Upravo sam se našminkala, a počela sam da plačem", "Ma ne, ne plačem, istopilo mi se srce sad...", samo su neki od komentara.

Video je nazvan 'Najbolji brat na svetu' (The best brother in the world) i dobio je preko 800.000 lajkova.

