JA SAM SVEŠTENIK I GEJ, IMAM DEČKA I ŽELIM DA SE VENČAM: Crkva mi je postavila ultimatum zbog kog se osećam kao čovek DRUGOG REDA

Čarli Bel je engleski sveštenik u biskupiji Sauvark i on je gej, koji je godinama u vezi sa svojim partnerom Pjotrom, sa kojim želi da se venča i u crkvi, ali se plaši posledica. On je ispričao kako izgleda život u koži sveštenika homoseksualne opredeljenosti i kako to utiče na njegov položaj.

"Crkva me je naterala da odgovaram na mučna pitanja da bih bio rukopoložen - a ako bih stupio u građanski brak, u suštini bih bio otpušten. Na mnogo načina, moj partner i ja smo prilično dosadni i konvencionalni. Upoznali smo se preko dejting aplikacije, ali nema ničeg posebno skandaloznog ili neobičnog u tome kako živimo. Osim, naravno, činjenice da sam ja sveštenik u engleskoj crkvi – i tu počinju problemi", započeo je sveštenik Čarli svoju ispovest za "The Guardian", pa nastavio:

foto: AP

"Iako se čini da je ostatak zemlje sposoban da vidi jasno i nedvosmisleno dobro koje izvire iz istopolnih odnosa, crkva i dalje ne vidi. Godinama su nam, u stvari, govorili da nema ništa dobro u našoj ljubavi – da je to nešto što treba izbegavati, sramititi se, čak i 'izbrisati'. Naša ljubav je, na kraju krajeva, problem.

Ovo kažu crkveni zapisi

Episkopi, uključujući i one biskupe koji su tajno homoseksualci, bili su zastrašeni zbog onih koji se protive istopolnim brakovima. Pre nekoliko godina konačno su rekli da su crkveni zapisi jedva bili 'pozitivni' prema homoseksualcima, ali niko nije želeo ništa da učini po tom pitanju.

Ipak, ove godine su nas sačekale vesti da su biskupi odlučili da naša ljubav ipak nije tako loša i da će nam možda biti dozvoljeno da u bliskoj budućnosti našu vezu blagoslovimo u crkvi. I kao sveštenik, možda ću konačno moći da podržim istopolne parove koji nam dolaze tražeći blagoslov ili dozvolu za stupanje u brak, a koje moramo da odbijemo.

foto: Profimedia

I možda bi, konačno, česta i čudna ispitivana, sa kojim se suočavamo kao sveštenstvo, mogla postati prošlost.

Naši sveštenici, đakoni, pa čak i episkopi ili vrše krajnje neprihvatljiv i neodrživ pritisak na na svoje partnere ili ih aktivno podstiču na laž. A ako sklapamo građanske brakove sa osobama istog pola, mi smo u suštini otpušteni iz službe.

Crkva nudi blagoslov, ne i dozvolu za brak

U paklenoj smo zbrci. Problem je, međutim, u tome što su nam biskupi nudili blagoslove, ali ne i brak. Postoje sve vrste komplikovanih političkih i pragmatičnih razloga da se ne ide dalje od blagoslova. Ostajemo građani drugog reda.

Možda znamo da će to uvek biti samo spor proces ka inkluziji, a ovo je sledeća stepenica na putu. Ipak, i dalje se osećamo kao da molimo za svoje mesto za stolom.

"Nećemo se venčati uskoro"

Dakle, Pjotr i ja se nećemo uskoro venčati. Crkva to još ne želi. Ali promena dolazi, ma koliko sporo i mukotrpno – i mi ne odustajemo od borbe za pravdu.

foto: Privatna arhiva

I jednog dana, crkva će možda prepoznati našu ljubav kao ono što zaista jeste – ljubav koja pomera planine i koja menja sve", zaključio je na kraju.

( Kurir.rs / Blic žena / T. B )

Bonus video:

01:20 SUNČALA SAM SE GOLA SA SVOJIM GEJ PRIJATELJIMA, BILO NAM JE TOP Goca Tržan progovorila o nudizmu i zašto više ne ide na Adu Bojanu