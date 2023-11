OTKRIVENA POZADINA GEJ AFERE VILA SMITA: Tvrde da mu OVAJ ČOVEK pakuje skandal koji trese planetu, a evo šta je RAZLOG

Holivudski glumac Vil Smit našao se usred novog skandala zbog navoda da je homoseksualac, a što negira i zbog čega se sada oseća kao meta klevetničke kampanje nakon što je njegov bivši pomoćnik, Brat Bilal, izjavio da ga je uhvatio tokom seksa glumcem Duanom Martinom u garderobi.

55-godišnji Vil oštro je negirao tvrdnju, koja je iznesena u sada već viralnom intervjuu na Jutjub kanalu Tashe K i tvrdi da je to obična laž. Njegova bivša supruga Džejda Pinket Smit takođe je stala u njegovu odbranu, tvrdeći da će ih tužiti, dok su njihova deca, 25-godišnji Džejden i 23-godišnja Vilou navodno povređeni, ali ne i iznenađeni Bilalovim komentarima.

"Vil je fokusiran na svoj nadolazeći film i dobrotvorne projekte, ali razmatra sve pravne mogućnosti jer sumnja da je meta klevetničke kampanje. Istražuje sve pravne mogućnosti. Vil veruje da je optužba smešna i povređen je što se bivši prijatelj okrenuo protiv njega na ovakav način", izjavio je njemu blizak izvor ekskluzivno za Daily Mail.

Nakon optužbi, Džejda, koja je nedavno otkrila da su se ona i Vil tajno rastali pre sedam godina, komentarisala je celu situaciju i za TMZ izjavila da spremaju tužbu.

"To je smešno, zar ne? I to je besmislica. To je osoba koja je pokušala da se dokopa novca, ali nije uspeo. Preduzećemo pravni postupak. Jer jedna je stvar imati svoje mišljenje o nekome, a ne samo izmišljati pokvarene, zlonamerne priče. To nije istina, i mi ćemo se za to pobrinuti. I to je to", izjavila je Džejda.

Otkrila je i kako je ta glasina navodno počela.

"Bazira se na ideji te osobe da je na neki način imao posla oko Vilove knjige i da je potrošio novac ili šta već i da mu treba to nadoknaditi. Dakle, on je već pokušao da dođe do novca. Vil je bio spreman da mu da određeni iznos ili šta već, a on ga nije uzeo, pa se cela ova situacija temelji na tome", pojasnila je.

Upitana zašto bi mu Vil dao novac, rekla je: "Oni imaju neki posao. Ne znam sve detalje o tome, ali to će uskoro izaći jer kao što sam vam rekla, mi ćemo pokrenuti pravni postupak", zaključila je Džejda.

Glasine o Vilovoj seksualnosti traju godinama, a sada se oglasio još jedan izvor koji tvrdi da su Bilalove tvrdnje bile posebno uznemirujuće za celu porodicu.

"Ove glasine nisu ništa novo za Vila i Džejdu, ali novo je da to govori njegov prijatelj s kojim je dobar već 40 godina. Džejda je zbunjena Bilalovim izjavama zbog njegove verodostojnosti i bliskosti s Vilom. Decu je ovo očito povredilo, ali više ih ništa što izlazi o njihovim roditeljima ne iznenađuje", ispričao je izvor.

Dodao je i kako su Bilalovi komentari bili posebno teški za Džejdena, za kojeg tvrde da je morao da krije svoju seksualnost godinama jer njegovi roditelji nisu imali ništa od toga. Džejden se navodno suočio s njihovom reakcijom kada je Tajlera d Kreatora nazvao svojim dečkom, a sebe opisao kao seksualno fluidnog dok je bio na pozornici karnevala Camp Flog Gnaw 2018. godine.

"Tajler ne želi da kaže to, ali Tajler je moj je*eni dečko! I bio mi je je*eni dečko ceo moj je*eni život", izjavio je tada Jaden.

Vil se na Džejdenovu seksualnu orijentaciju osvrnuo dve godine pre toga, i to za BBC-ijev Radio 1 Xtra.

"Džejden je sto posto neustrašiv. Učiniće sve. Kao roditelj, to je zastrašujuće, stvarno je zastrašujuće, ali on je potpuno spreman da živi i umre prema sopstvenim odlukama i jednostavno se ne bavi time što ljudi misle", izjavio je tada Vil.

Voditelj ga je na to upitao čini li mu se da njegova deca imaju puno slobode izražavanja i je li to nešto što ih svesno podstiču da imaju.

"Da, mislim da je to možda bila greška. Možda smo otišli predaleko", odgovorio mu je Vil.

Bilalovi komentari poslednji su udarac za Džejdena i Vilou. Navodno im je bilo laknulo prošlog meseca kada je vest o razvodu njihovih roditelja konačno objavljena, i to nakon što su godinama bili prisiljeni da lažu o njihovom tajnom razvodu.

Sada su suočeni s posledicama Bilalove šokantne tvrdnje da je njihov otac imao analni seks s Duanom dok su radili na zajedničkom projektu.

Portparol oskarovca insistira na tvrdnji da je priča potpuno izmišljena, dok Duan navodno ne planira javno da odgovori na tu tvrdnju, navodi TMZ.

Duan je radio s Vilom na brojnim projektima, uključujući dve epizode njegove bivše serije "The Fresh Prince of Bel-Air" 1993. i 1995. godine i u tri epizode ponovnog pokretanja Bel-Aira 2022. godine. Iza njega je inače brak s glumicom Tišom Kembel, koji je trajao od 1996. do 2020. godine.

Vil je uvek bio izuzetno otvoren o svom seksualnom životu i u nekoliko navrata je podelio neke vrlo iskrene detalje o svojoj intimi, poput izjave kada je otkrio da je znao da povraća nakon orgazma.

U svojim memoarima iz 2021. godine, pod naslovom "Vil", glumac je priznao da ga je uhvatilo neobuzdano seksualno ludilo nakon što je doživeo svoj prvi orgazam u 15. godini. Rekao je da je spavao s gomilom žena u očajničkom pokušaju da mu bude lakše nakon što je saznao da ga je tadašnja devojka prevarila, a od toliko seksa je navodno počeo da ga muči želudac nakon što bi doživeo vrhunac.

Vil je takođe bio vrlo otvoren kada su u pitanju njegovi i Džejdini nestašluci u spavaćoj sobi, pišući u svojoj knjizi da su imali onoliko seksa koliko su njihova tela mogla da podnesu tokom ranih faza njihove romanse. Osim toga, priznao je 2001. godine da se zbog dovođenja u formu za film "Ali" osećao kao ljudska vijagra i seks-mašina, zbog čega je njegova supruga bila izuzetno uzbuđena.

Džejda je takođe dala mnoštvo javnih komentara o svojim i Vilovim seksualnim aktivnostima tokom njihovog braka. Jednom je izjavila da su svoju iskru održavali tako što imali seks na rizičnim mestima, poput automobila na putu za dodelu Oskara i na setu u pauzama, te slali jedno drugom seksi slike.

Priznala je i da voli da gleda svog supruga s drugim ženama tokom scena seksa u njegovim filmovima, dok je Vil na to uz osmeh dodao: "Malo je takva otkačena".

I dok su bili izuzetno iskreni u pogledu svoje strasti, ona je takođe bila iskrena u pogledu svog prezira prema tradicionalnim idejama supruga ili partnera i konvencionalnom braku. Godinama je njen stav o toj temi podgrejavao glasine da su ona i Vil svingeri ili da su imali otvorenu vezu, a koje su se samo rasplamsale kada se 2020. godine otkrilo da je imala tajnu aferu s pevačem Augustom Alsinom četiri godine pre.

August je tada tvrdio da se s Džejdom družio dok je ona još bila u braku s Vilom, te je tvrdio da je glumac znao za to i da ga je u potpunosti podržavao. Džejda je pak insistirala na tome da je romansa s Augustom počela tokom pauze od braka s Vilom, te da mu nikada nije bila neverna.

Vil je kasnije potvrdio da su on i Džejda prošli kroz period nemonogamije, što im je pomoglo da nakon dugogodišnjeg braka ne počnu da se osećaju kao u zatvoru.

