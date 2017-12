(VIDEO) ŠOKANTNA PRIČA BRITANSKOG RATNOG REPORTERA: Video sam šta je radio u ratu, evo zašto sam svedočio protiv Praljka u Hagu

Bouen je u jeku rata u BIH izveštavao iz Mostara. Za BBC je opisao zašto je 2007. godine odlučio da u Hagu svedoči protiv Slobodana Praljka.

"Bio sam svedok tužilaštva u slučaju protiv Praljka i drugih u Hagu. On me je ispitivao, besan zbog činjenice da mu se sudi zbog - kako je on to video - obavljanja svoje dužnosti. Svedočio sam jer sam 1993. godine, usred rata, video šta su učinili u Mostaru, na jugu zemlje. 400 godina star most bio je pod vatrom Praljkovih snaga, bio je to simbol stare Bosne koju su silom želeli da unište. Uništenje Starog mosta bila je samo jedna tačka na dugom popisu ratnih zločina.

Osuđen je za ubistva mnogih civila - poput Franje Pavlovića, kome sam i sam zajedno s njegovom suprugom i prijateljima pokušao da pomognem. Ali već je bio mrtav.

Civili su umirali jer su Praljak i njegovi saradnici pokušavali da uspostave etnički čistu državu bosanskih Hrvata, što je sud proglasio udruženim zločinačkim poduhvatom. Njihovi ratni zločini su uključivali proterivanja civila koje su hteli da ubiju ili oteraju.

Noću sam viđao kako civile pod paljbom teraju preko linije razgraničenja u istočni deo grada. Od tih ljudi sam iz prve ruke sam čuo mnoge potresne priče o ubistvima, silovanjima i etničkom čišćenju.

Žrtve od kojih su hiljade bile u Hagu, doživele su barem malo pravde", ispričao je novinar.

