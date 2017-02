ANDRIJA MANDIĆ POSLE HAPŠENJA SVOG VOZAČA: Za svaku glavu koja odleti iz DF-a odlećeće nečija glava!

Mandić je na vanrednoj konferenciji za novinare povodom hapšenja Čađenovića rekao da je kuća njegovog vozača pretresena jutros u sedam sati, po nalogu glavnog specijalnog tužioca, Milivoja Katnića.

“Čađenović u biografiji nema ni prekršajnu prijavu, nigde se nije ogrešio o zakon. Čestiti, časni i iskreni prijatelj priveden je u Specijalno državno tužilaštvo kako bi se monitirala nova optužnica protiv DF-a, pravila nova montaža pošto je očigledno da je jesenji državni udar koji je počivao na izjavi jednog lažnog svedoka sa Kosova i Metohije doživeo potpunu propast”, rekao je Mandić.

On je ocenio da se sada pribegava "novoj instalaciji, pošto se pronašao novi svedok takođe sa Kosova i Metohije koji je otvorio priču o nekakvom prolećnom udaru, dakle pre godinu, da je osmišljavana jedna slična akcija".

Mandić je pojasnio da je Čađenović uhapšen, jer je u dve televizijske emisije u Beogradu u kojima je bivši pripadnik službe bezbednosti Srbije sa Kosova, saopštio da se sa njim pre godinu komuniciralo, vezano za izvođenje određenih akcija u Crnoj Gori.

“Tu je nabrajao ljude koji su komunicirali sa njim i tražili od njega da izvrši određene akcije, i da ih je on odbio. Između ostalih je pomenuo da su došli autom, precizirajući tablice tog auta koje nema nikakve veze sa autima koje korsti DF, jer je u vlasništvu Skupštine, a auto koristi Klub DF-a. I odatle je sve počelo”, pojasnio je Mandić.

On je dodao da je nakon toga u drugoj emisiji taj svjedok promijenio tablice auta. “Dolazi do novih saznanja i saopštava da su ti ljudi koji su kod njega dolazili lažni Rusi i neki ljudi iz DF-a. Prvi svjedok je bio Paja Velimirović, a drugi izvjesni Nikić”.

Prema njegovim riječima, Katnić je nakon godinu, posle tih izjava reagovao.

DEMOKRATSKI FRONT: Nemamo nikakve veze sa Dikićem, on je drug Veljovića i Popovića

“Jer mu je propala priča za 16. oktobar i jer nema ništa što bi mogao da poveže sa DF-om i navodnim teroristima”, smatra Mandić.

On je pozvao Ivicu Stankovića da hitno smijeni Katnića. “Taj čovek je postao opasnost za sve u Crnoj Gori i zato je Stanković dužan da što pre razreši dužnosti Katnića”, ocenio je Mandić.

On je rekao da Katnić “napada” prijatelje DF-a jer želi da se obračuna sa članovima Predsedništva te političke grupacije. On ovo radi uoči izbora u Nikšiću, nakon naše snažne diplomatske akcije koju smo imali od Vašingtona preko Brisela do Moske, on to radi u susret najavljenom referendumu oko pristupanja Crne Gore NATO-u. Svi znamo šta je pozadina ovakvog nečasnog i nemoralnog ponašanja Milivoja Katnića”, kazao je Mandić.

On je pozvao da se oslobodi Čađenović, jer je nevin i redovno se odazivao na poziv tužilaštva. Kako je naveo, Čađenović je imao nedavno tešku operaciju i svako zadržavanje je ugrožavanje njegovog života.

“Nismo se uplašili. Za svaku glavu koja odleti iz DF-a odlećeće nečija glava”, poručio je Mandić.

(vijesti.me)

