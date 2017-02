STARICA DVA DANA ČEKALA SPASIOCE: Stigli po nju motornim sankama, pa se JEDVA vratili nazad!

Dvojica žabljačkih spasilaca nisu uspeli da se probiju preko Štuoca, a do starice su dan kasnije, kroz kanjon Sušice, stigli Nikola Glomazić i Mirko Cicmil

Bolesna Rada Šipčić iz sela Mala Crna Gora gotovo dva dana je čekala da je spasioci evakuišu iz neprohodnog žabljačkog sela.

Njen vapaj stigao je žabljačkoj Službi zaštite i spasavanja u ponedeljak pre podne, a iz snežne blokade staricu su izbavili spasioci iz Plužina Nikola Glomazić i Mirko Cicmil u sredu uveče.

Uz pomoć još jednog čoveka iz Plužina, uspeli su da staricu evakuišu motornim sankama. U Plužinama ih je sačekao Radin sin i, uz zahvalnost spasiocima, povezao majku u nikšićku bolnicu.

Dvojica žabljačkih spasilaca prethodno su krenuli ka Maloj Crnoj Gori čim su dobili poziv, ali nisu mogli preko prevoja Štuoc.

“Iako smo prethodnih dana išli u to selo, novi sneg je zameo već utabane staze. Jedva su uspeli da se vrate u Žabljak. Razmišljali smo kako dalje. Pozvao sam kolege iz Plužina. Proveravali su može li se kroz kanjon Sušice. Obavestili su me da bi to bilo rizično, jer se svakog trenutka mogu pokrenuti lavine”, kazao je “Vijestima“ načelnik Službe Drago Popović.

Kaže da je odmah obavestio Direktorat za vanredne situacije i MUP i da je odobren i helikopter. Priča da je, prateći vremensku situaciju, pilot poleteo u utorak oko 10 časova.

“Pokušavao je dugo i iz više pravaca sletjeti u selo, ali nije uspio jer je bila smanjena vidljivost zbog guste magle. Nakon podneva ponovo sam pozvao kolege iz Plužina. Ovog puta nijesu razmišljali. Povoljnost je bila što je put bio prohodan do sela Nedajno koji od Male Crne Gore dijeli kanjon Sušice. Dvoje sanki dopremili su na prikolicama terenskih vozila do sela, a odatle na sankama niz vrleti kanjona”, kaže Popović.

Glomazić je Vijestima ispričao da su tačno u 13 časova ušli u kanjon pun prepreka - polomljenih stabala i stijena, a bilo je i lavina.

“Preko stabala smo prenosili sanke, lavine i usove čistili lopatama, toliko da sanke mogu proći. Uspjeli smo doći do Rade. Malo odmorili dok se ona spremila i onda krenuli nazad. I u povratku isti problemi. Na više mjesta bilo je rizično pa je dio puta kroz kanjon i ona morala pješice. Dan se primicao smiraju kada smo stigli na Nedajno, a akcija je završena oko 20 časova.”

