UMREĆETE JADNI I ISFRUSTRIRANI: Naš poznati maneken koji se oženio muškarcem odbrusio svima koji ga osuđuju zbog ljubavi prema istom polu!

Nikola Jovanović je naš poznati maneken koji je postigao uspeh i van granica Srbije. Već godinama živi u inostranstvu, a uspeo je da, uz karijeru, izgradi i lep privatan život pa se pre godinu dana oženio muzičarem Ijanom Volfom.

Njih dvojica uživaju u zajedničkoj svakodnevici, putuju i slave svoju ljubav. Ipak, Nikola se pre određenog vremena osvrnuo na one koji osuđuju njegovu ljubav prema istom polu. Na svom nalogu na društvenoj mreži "Fejsbuk" je otvoreno pisao o tome.

"Vidim da neki članovi bliže i dalje rodbine verno uhode moj kao i profil mog muža pa čak i profile mojih prijatelja ne bi li skupili dovoljno informacija i pozvali moje roditelje, pa kao spontano pokušali da objasne mojim roditeljima da sam ja gej itd itd ! Pa dragi moji, ja ne krijem ništa, živim onako kako želim , pored sebe imam onog koga želim i boli me uvo da li će to nekom da se svidi ili ne, da li je to nekom prihvatljivo ili ne! Ja sam srećan sa svojim životom, a predlažem i vama da prvenstveno budete iskreni prema sebi i da budete srećni i iskreni zbog sebe, a ne zbog drugih, jer ako ceo život provedete u glumi, foliranju i pretvaranju da ste nešto što zapravo niste, a i nikad nećete biti, koja je poenta života? Umrećete isfrustrirani i jadni! Možda sam ja lud, možda ste vi svi pametni ali samo pogledajte gde je mene moja ludost dovela, a gde vas vaša pamet!", rekao je Nikola.

U nastavku njegove ispovesti stoji sledeće.

"Samo nastavite da u svoja 4 zida jedete poparu i kačamak ne bi li uštedili da jednim godišnje odete na odmor negde što dalje od kuće i bili ono što ste zapravo - pi*ke da budete tu gde jeste! Ovo se ne odnosi samo na "strejt" likove koji jedva čekaju da im žena ode negde na par dana, već i na lažne buržuje koji nemaju više od 100€. Takođe i na moraliste koji nemaju ni m od morala... Možda sam gej ali sam makar iskren prema sebi kao i prema svima do kojih mi je stalo , a vi se lepo zapitajte šta bi bilo kada bi za početak priznali sami sebi ko ste zapravo! Eto toliko od mene, mrzim da smaram ovako i retko postavljam statuse ali ako ste već neki frajeri i ribe pa recite lepo meni šta vas muči , pa da rešimo problem.", naveo je Nikola.

Maneken je nedavno dospeo u žižu interesovanja javnosti kada je objavio da, iako je srećan u braku sa mužem, ipak ima neostvarenu želju i za to se obratio svim devojkama.

(Kurir, Foto:Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir