NIJE VAM POTREBNA MAGIJA: Stanjite nos uz pomoć šminke

Korak 1.



Nanesite tečni puder. Uz pomoć tanke četkice povucite dve ravne linije sa svake strane nosa - od kosti ispod obrva pa sve do kraja nosa.



Korak 2.



Nanesite hajlajter da biste posvetleli sredinu nosa. Nijansa treba da bude nijansu ili dve svetlija od vašeg tena.



Korak 3.



Ako je vrh vašeg nosa malo širi, nanesite hajlajter samo do polovine nosa. Za konturisanje nosa umesto hajlajtera možete da koristite i belu ili bež senku za oči.



Korak 4.



Linije na nosu ujednačite pomoću sunđera za puder. Linije koje ste povukli ne smete da izbrišete, one moraju da izgledaju suptilno na vašem licu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/superzena