JEDAN TATA JE ODBIO DA ODRŽI GOVOR NA VENČANJU SVOJE ĆERKE: Usledilo je nešto zbog čega su svi na svadbi plakali!

Gotovo svaki roditelj sa radošću čeka dan venčanja svog deteta. S obzirom na to sa su očevi izuzetno vezani za ćerke, oni se za taj dan posebno spremaju. Sve emocije obično utkaju u govor, ali otac Nine Kortez nije želeo da održi govor.

On je imao svoj način da izrazi ljubav prema svojoj mezimici, a svoju tačku spremao je godinu dana. Otpevao joj je pesmu „I Loved Her First“ - "Prvu sam je voleo", i to na znakovnom jeziku. Uz malo plesa i njegovo presrećno lice, bilo je to izvođenje puno emocija.

foto: Printscreen YT

"Ja interpretiram znakovni jezik tako da mi je ovo beskrajno značilo. Rekao je da mu je trebalo godina dana, koliko sam bila verena, da nauči da peva ovu pesmu", rekla je srećna ćerka.

Ona se gušila u suzama, a ni njen suprug nije mogao da ih sakrije. Svi gosti su plakali, ceo događaj je bio veoma emotivan. Tako je to kad jedan tata pokazuje emocije svojoj ćerki.

Pogledajte:

