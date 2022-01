NOĆ ODLUKE U BARU! Neko od takmičara ZAUVEK napušta RIJALITI! Novinari ih RASKRINKALI: Navalentna si! Nastao MUK u Vlajkovićevoj

Novinar Kurira, Aleksandar Panić, otkrio je da Sanja ima dosta kritika na račun svog ponašanja.

- Dotakao bih se jedne teme koja je najviše privukla pažnje čitaocima Kurira. Sanju su najviše komentarisali, pijanstva, rasprave sa menadžerom, njena navalentnost, nabacivanje pripadnicama ženskog pola - rekao je Panić.

Milica Stanimirović ispred portala Espreso.rs otkrila je da se najviše čitalo o Aleksi Barudanovom.

- Nema sa kim se nije poljubio, ja se plašim za sebe. Moram reći da nam je izvor otkrio da je već bio sa jednom učesnicom u prošlosti, nema veze ako neće da prizna, neću navaljivati - rekla je Milica Opasnica.

U emisiji Puls Bara gosti su tokom nedelje birali najiritantnijeg učesnika. Novinar i voditelj Ivan Gajić saopštio je koga su njegovi gosti izglasali.

- Dečko sa kačketom. Damire, ti si najiritantniji, ali si i radnik meseca - rekao je Gajić.

- Ja sam ovde najprijatniji - rekao je Damir.

- On ima srce i dušu, na kraju ćemo početi da glasamo za njega - dodao je Ivan.

Jelena je pitala barovce zašto su baš nominovali Svena i Darka.

- Mislim da nije fer, ako si otišao i napravio s*anje trebalo bi da snosiš posledice - rekao je Damir.

- Mislim da Sven i Darko nisu ugroženi, mislim da će ostati - rekla je Ksenija, pa rekla da Damir ima uvek drugu šansu kod nje, ali samo u prijateljskom smislu.

Darko Vadlja komentarisao je svoje i sinovljevo učešće u rijalitiju.

- Bio sam jako euforičan kad sam došao, sad me prolazi. Nisam u zaštitničkoj ulozi, Sven je dovoljno star i jak da može odlučivati za sebe - rekao je Darko.

Sofija Una Manić komentarisala je što nije ispunila obećanje povodom svog rođendana i stigla da indirektno prozove svoje kolege.

- Ovde za moj rođendan niko nije zaboravio da mi je rođendan. Nemam loš fidbek s gostima. Ljudi hoće da ih ja služim, ne drugi koji su napadni i nepristojni.

Jedna od gorućih tema ove nedelje bila je i potencijalna trudnoća misice Sofije Une Manić.

- Ja sam poznata po tome, u dva braka sam "hvatala na decu". Ne smem ni da kažem da je muka. Ne kasni mi, uradila sam test. Digla se pompa oko jedne rečenice - rekla je Sofija Una.

- Ja sam je pitala da li je trudna, nije rekla ni da, ni ne. Posle je obećala da će detetu dati ime Sanja - rekla je Sanja.

Darko Vadlja komentarisao je sukob sa Sanjom Jakšić koji je nastao zbog njegovog sina Svena.

- Htela je da soli pamet - objasnio je Svenov otac.

- Ne sećam se, ja sam iznela samo svoje mišljenje, posle se pretvorilo u raspravu - branila se Sanja.

- Ja sam uvek smiren, ali takne me kad mi diraju sina. Nepravda me dira, kad se neko izdiže bespotrebno - govorio je Darko.

Nominovani ove nedelje za izbacivanje su Sofija Una Manić, kao i Sven i Darko Vadlja, koji se takmiče kao jedan učesnik.

- Nisam očekivao da budem nominovan, ali i jesam, s obzirom na to da se Sven vratio. Nisam očekivao da ga takmičari dočekaju na nož - rekao je Darko.

- Kad sam odlazio bilo je cveće, sad je počelo smrdeti. Niko me nije uspeo nagovoriti da ostanem, hteo sam da odem, otišao sam. Vratio sam se ponovo, mislim da sam zaslužio. Stanislava, nije da mi smeta. To je klasično izazivanje, to je rijaliti, nikom ništa neću zameriti privatno. Svima ću se javiti - rekao je Sven.

- Nikakvo iznenađenje, ova šačica ljudi ovde nije bitna. Meni je žao što sam sa njima dvojicom, to mi najteže pada - rekla je Sofija Una na samom početku komentarišući što su je kolege nominovale ponovo.

U rijalitiju Bar počela je emisija "Izbacivanja". Voditeljka Jelena Nikolić Kontrakulturna otvorila je veče i predstavila nominovane.

