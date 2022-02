NEKI ME KLUBOVI NISU HTELI ZBOG PREDRASUDA! Vanja Mijatović otkrila šta ljudi NAJMANJE očekuju od nje

Vanja Mijatović, pevačica, otkrila je u emisiji Puls Bara na Kurir televiziji da je ljudi gledaju kao pop pevača i da joj to nekad stvara problem u poslu.

Pevačica je već gostovala u Baru, ali ih je i zabavljala i tako veoma iznenadila jer su svi bili ubeđeni da će jedini žanr njene muzike biti zapravo pop.

Vanja je istakla da je sve krenulo zato što je u Zvezdama Granda odlučila da se prestavi kao pop pevačica i da je to ljudima ostalo tako urezano.

- Bili su baš veseli, nisam baš gledala šta ko radi. Mada bila je baš super atmosvera. Generalno me ljudi doživljaju da sam pop pevačica, jer sam se u Grandu tako predstavila i samo sam to pevala, mada ja zapravo pevam sve. Neki klubovi baš zbog toga nisu hteli da me uzmu - otkrila je pevačica u Pulsu Bara na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Pevačica je istakla da sebe više ne može da zamisli u rijalitiju i da trenutno nema živaca za tako nešto.

- Ne vidim sebe u rijalitiju više. Ne želim uopšte da se upuštam u to. Čim mi nešto kvari sreću u životu, ja ga izbrišem iz života - rekla je Vanja

foto: Promo

