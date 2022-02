IVAN NEŠKOVIĆ SE NAPIO I SRUŠIO NA POD! 3 žene je odveo u krevet, a zbog JEDNE želi da napusti RIJALITI BAR!

Pred večerašnje uživo izbacivanje na Kurir televiziji od 22.45 časova troje ugroženih Ivan Nešković, Davor Darmanović i Aleksa Barudanov u velikom su iščekivanju.

Dok Davor i Aleksa žele da izdrže još dve nedelje koliko je potrebno da rade u Baru da bi stekli šansu da osvoje nagradu od 30.000 evra, Ivan jedva čeka da izađe.

Njegova ljubav prema Kseniji je jača od bilo čega i spreman je da ode iz Bara bez nagrade iako je jedan od favorita publike.

foto: Printscreen

Od odlaska Ksenije iz Bara, Ivan nema volju ni za čim, ali sinoć je iskoristio priliku da se napije u stanu, motiviše ostale barovce da piju sa njim i uz pesmu požele da on bude taj koji će napustiti Bar.

Nakon tolike količine alkohola koju je popio, Ivan je na kraju igrao po stolu, a onda i na leđima kolege Davora, pa su obojica uspeli da padnu.

Podsetimo, Ivan je od početka rijalitija Bar izazivao najviše pažnje jer je uspeo čak tri žene iz Bara da odvede u krevet. Ipak u jednu se zaljubio sa kojoj se najviše i svadjao. Ksenija mu je slomila srce, a sa Sofijom Unom je imao i seks, a sada ne može očima da je vidi.

Ona je gostujući u intervjuu za Kurir istakla da se izblamirala što je imala seks sa Ivanom.

- To mi je definitivno najveća greška. On je jako agresivan, štipao me je u krevetu, to je počeo da radi posle nekoliko noći. Ivan se meni totalno drugačije predstavio. On je blam, izblamirala sam se time što sam se smuvala i imala seks s njim. On je jedna kukavica, to se videlo kad je počeo da poriče da smo imali seks. Ako ja kao žensko mogu da priznam to, a uopšte se ne ponosim time, ne razumem njegov postupak. To je ljudska potreba.

foto: Pritnscrene

