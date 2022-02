DAVOR MI SE GADI JER SE IGRAO SA MNOM! Kristina iz Bara otkriva: Sada me naziva KU*VOM, FUFOM I OLOŠEM

Kristina Stanković u intervjuu za Kurir priznala je da ju je Davor Dermanović jako razočarao. Učesnica "Bara" smatra da ju je on iskoristio da bi se što bolje plasirao u rijalitiju, ali da nikada nije bio zaljubljen u nju. Stankovićeva je iskreno ispričala kako se sada oseća zbog sukoba nje i Dermanovića, ali i da bi volela da on ispadne u ponedeljak jer kvari njen duševni mir.

U kakvim ste odnosima sada ti i Davor?

- Ja ne znam kako se naš odnos razvio na ovaj način na koji nikako nije trebalo. Počeo je svaki dan da me vređa i ponižava, a ja to nisam zaslužila. Ne znam da li je ovo njegova igra, ali otežava mi i boravak ovde, sveti mi se preko posla. Kada mu naručim porudžbinu on se pravi da me ne čuje ili neće da mi izbaci turu koju sam poručila. Kaže kako ja njega treba lepo da molim da bi on razmislio da li hoće da mi napravi i izbaci moju porudžbinu.

Zbog čega je Davor promenio ponašanje prema tebi?

- Ne znam stvarno, on je nešto utripovao, Pre neki dan kada me je napadao, Sanja mu je rekla da oladi i kada mu je rekla: "Ma puši bre k*rac" on joj je rekao da je problem što on meni navodno nije dao da mu pu*im, jer on zna da ja to mnogo volim i ja sam htela, a on nije hteo... Eto, to je on ispričao.

Da li je to istina?

- Naravno da nije istina, ali on to govori samo da bi mene ponižavao. Zamislite vi koji je to nivo poniženja kada on u lajvu ustaje i dere se: "Šabac ceo, od sperme beo", naziva me kur*om, fufom, ološem...

Misliš li da se Davor sada tebi sveti zato što nisi bila sa njim u vezi?

- Ja mislim da Davor nikada nije bio zaljubljen u mene, nego da je on pokušavao da igra neke rijaliti igre . Da sam se ja njemu toliko sviđala ili da se on zaljubio, ne bi moglo da se među nama ništa ne bude.

Postoji li mogućnost da te Davor iskoristio za bolji plasman u rijalitiju?

- Mislim da je reč iskoristiti previše gruba. Lepše mi je da mislim da je to sve bila igrica koja mu je odgovarala da bi se vrtela priča. On je sve to lepo iskoristio i vozio, jer da nije, verujem da bi Davor odavno bio kući.

Jesi li si ti svesno učestvovala u Davorovoj igrici?

- Ne. On se meni na početku uopšte nije dopadao. On je mislio da zato što je tu uz mene, teši me, da će priča da ode u drugom pravcu. On je dve, tri nedelje trčao za mnom kao kučence. Iz dana u dan mi je prilazio sve više. Onog momenta kada sam se ja zagrejala on se ohladio i udaljio jer nije postigao to što je hteo. Nakon toga ja sam postala kučence koje trčkara za njim.

Da li si ti sada zaljubljena u Davora?

- Ne, apsolutno ne. Po prvi put u životu sam osetila da mi je muka od neke osobe. Nikada do sada nisam imala nagon da povraćam na nečije spominjanje, sada imam. Mene u životu nikada ni jedan momak nije toliko osujetio, povredio i razočarao.

Kako se ti trenutno osećaš?

- Osećam se izgaženo u svakom smislu, i psihički i fizički. Osećam se jako poniženo. Nikada u životu mi nije palo na pamet da ću osećati toliki bes i toliku tugu, poniženje... To je 1001 osećaj pomešan.

Hoće li ti biti žao ako Davor ispadne u ponedeljak?

- Od svih ljudi koji su trenutno nominovani najviše bih volela da Davor ispadne. Definitivno mi neće biti žao jer on narušava moj duševni mir.

