STRAVIČAN ZLOČIN NA VELIKI PETAK: Ubio ženu čekićem jer ga je ostavila

Nikodiju Božinoviću (60) iz Kladova, poznatom kao Kokan, određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je na Veliki petak sa dva udarca čekićem u glavu ubio nevenčanu suprugu Mirjanu Inđić (35), a zatim popio „bensedine“ pokušavajući da izvrši samoubistvo.



Lekari su Božinoviću spasli život i on se oseća dobro, a nesrećna žena je preminula na licu mesta.



Zlostavljao pastorka



- Razlog ubistva su neraščišćeni ljubavni odnosi. Mirjana, koja je s maloletnim sinom oko četiri godine živela s Kokanom, otišla je od njega pre oko mesec dana i pronašla čoveka s kojim je planirala budućnost - kažu meštani.



- Kokan se preselio u svoj tek kupljen stan u naselju Palestina, njih dvoje su počeli da žive odvojeno, ali su se još uvek viđali. Božinović je, kažu meštani, danima najavljivao kako će ubiti Mirjanu jer je „našla drugog“ - pričaju naši sagovornici.



Dok su živeli zajedno, njih dvoje su delovali srećno.

- Kokan se predstavljao kao čovek koji mrava ne bi zgazio. Ali istina je bila mračnija. On je Mirjanu i njenog sina psihički zlostavljao, čak bi je i udario ponekad, u svemu je morala da ga sluša. Njen sin je mnogo puta jeo po komšiluku jer bi bio gladan, a valjda zbog svađe s Kokanom nije dobijao obroke - kažu komšije i dodaju da je nesrećna žena bila vredna:

- Radila je u pekari i restoranu, uz to je i čistila po kućama. Bila je izbeglica iz Hrvatske i imala je hrvatski pasoš.



Prema priči meštana, Božinović je poslednjih dana svuda govorio kako će presuditi Mirjani.

- U pekari gde je Mirjana radila svi su se bojali da će Kokan doći i tu je ubiti - kažu naši sagovornici.



Stravičan prizor



Kobnog jutra Mirjana je otišla kod Nikodija i došlo je do svađe. On je dohvatio čekić i dva puta je udario u glavu.

- Kokanov zet je trebalo tog jutra da dođe u stan i priključi mu TV antenu. Ali, kad je došao, stan je bio zaključan. Tada je zet pozvao suprugu, Kokanovu ćerku, da donese ključ. Ušao je unutra i imao šta da vidi! Mirjana je ležala u lokvi krvi, lobanja joj se bila otvorila, a pored nje je bio čekić. Kokan je bio bez svesti jer se nagutao „bensedina“ - kažu komšije.



Nesreća u šumi

BIO OSUMNJIČEN I ZA UBISTVO TASTA



Dok je još bio u braku s prvom ženom, Božinović je bio osumnjičen za ubistvo tasta.

- Svi su znali da se on ne slaže sa svojim tastom i da su uvek imali razmirice. Onda je s njim otišao u šumu da seku drva. Došlo je do nesreće, drvo je palo tastu na glavu i ubilo ga na licu mesta. Tako je Kokan tada ispričao policiji. Tada je postojala sumnja da je on izvršio ubistvo, ali za to nije bilo dokaza - kažu meštani.