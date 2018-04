RAT KLANOVA SE SELI IZA REŠETAKA! UBICA BOJOVIĆA NE JEDE, NE PIJE, NE ŠETA: Luka hoće da me ubije!

Saša Cvetanović (34), zvani Pitbul, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog toga što je po nalogu pokojnog Slobodana Šaranovića (79) ubio Nikolu Bojovića (39), rođenog brata Luke Bojovića, u strahu da će biti ubijen odbija da jede čak i zatvorsku hranu!



Kako Kurir saznaje, Cvetanoviću jednom dnevno stižu tri obroka, a sam ne želi čak ni u kantinu da ode i kupi šta mu je potrebno.

Ne sme ni u šetnju



- U velikoj je paranoji već mesecima, odbija da jede hranu koju jedu svi drugi pritvorenici. I ne samo to, plaši se čak i susreta sa drugim ljudima koji su smešteni u istoj ustanovi, bilo da je reč o tome da ih susreće u kantini ili u šetnji, na koju svi pritvorenici imaju pravo. On je ubeđen da mu Luka Bojović priprema osvetu, iako je i on u zatvoru, i to u Španiji - otkriva sagovornik Kurira.



Prema njegovim rečima, Cvetanović po ceo dan sedi u ćeliji i puši.

- Često govori o tome da zna da će biti ubijen u zatvoru. Niko nije uspeo da ga ubedi da mu strah nije osnovan i da nema potrebe da razmišlja uopšte o tome da bi mu neko sipao otrov u hranu, jer se hrana priprema za sve pritvorenike. Pritom, hrana se uzima za analize i prosto rečeno, neko bi morao da ubije pola pritvora da bi otrovao njega. Međutim, nemoguće je da mu se objasni da nema osnova za tako nešto - navodi naš sagovornik.

Sačekuša u Vranju



Panika i strah, kako dodaje, kod njega su se dodatno pojačali kada mu je u Vranju ubijen rođeni brat Jugoslav. On je, podsetimo, izrešetan sa 30 metaka 26. septembra prošle godine u klasičnoj sačekuši. Šest meseci pre ubistva, Pitbul je na suđenju rekao da zna da će mu brat biti ubijen, a posle zločina, u sudnici je optužio Luku Bojovića i „čestitao mu što mu je ubio brata“.



U završnoj reči prošle nedelje, pred izricanje presude kojom je osuđen na 35 godina, Cvetanović je rekao da zna da će biti i on likvidiran.

- Znam da su već ponudili novac da budem ubijen u zatvoru, ali ja se smrti ne bojim. Samo sedim i ćutim. Molim predsednika veća da ima u vidu da mi je zbog ovog procesa ubijen brat, ja sam upozorio da sud treba da ga dovede da svedoči dok je živ - rekao je pred sudom Cvetanović.



Snimile ga kamere CVETANOVIĆ TVRDIO DA NIJE ON

Sašu Cvetanovića, prema obrazloženju presude kojom je osuđen na višedecenijsku robiju, snimile su kamere u trenutku kada je pucao u Nikolu Bojovića. On i Ratko Koljenšić, koji je osuđen na 30 godina zatvora, prema presudi, danima su vrebali rođenog brata Luke Bojovića. Pratili su njegovo kretanje, navike, kao i s kim se sastaje. Kobnog 29. aprila 2013. sačekali su ga u centru Beograda u ranim jutarnjim satima, jer su znali da svakog jutra bolesnom ocu, bivšem direktoru beogradskog zoo-vrta Vuku Bojoviću, u pekari kupuje i nosi doručak. On je na suđenju tvrdio da nema nikakve veze s ubistvom.



