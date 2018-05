ISPOVEST KOJA LEDI KRV U ŽILAMA Radnik iz Kolara kog je koleginica probala da otruje: Sipala je otrov u kafu i mirno gledala kako se gušimo!

Mnogo volim kafu. Moj zet Dragan ne, ali tog dana kada su nam ponudili, on je prvo zatražio čaj, a onda se predomislio i uzeo kafu. On pije vruću, a ja hladnu. Posle nekoliko gutljaja njemu je pozlilo. Počeo je da se guši i trese... Pitao me je: Radomire, je l' tebi kafa dobra? Ja kažem - dobra mi je. Posle minut i ja sam počeo da se tresem, gušim, sva odeća u sekundi mi je bila mokra.

Ovako je ispričao Radomir Todorović, jedan od trojice ljudi koje je, kako se sumnja, otrovala Sanja N. (41) u prostorijama Poljoprivredno-savetodavne stručne službe u Kolarima, nadomak Smedereva, gde je i zaposlena. Radomir i njegov zet, poljoprivrednici iz sela Lugavčina, tog kobnog petka, pri kraju radnog vremena, doneli su uzorke svog zemljišta na analizu.

- Kuvarica i ostali zaposleni su poskakali, otvorili prozore, davali nam šećer i vodu, pravili limunadu. Draganu i meni je bilo sve gore, mučnina sve jača, pa su pozvali Hitnu pomoć. Vrtoglavica nesnosna. Jedan od zaposlenih nije verovao da je reč o kafi, pa je srknuo da proveri, a onda je i on osetio tegobe - priseća se Radomir nemilog događaja.

Troje ljudi je odmah prevezeno u smederevski Dom zdravlja. Dežurni lekar je istog trena kontaktirao sa nacionalnim toksikološkim centrom na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Dogovoreno je da se otrovani odmah prevezu. Na VMA su dežurni lekari obavili sve za hitno zbrinjavanje trojice ljudi.

- Prvi je stigao zet, pa ja, a onda i ovaj treći. Kada su stigle analize krvi, samo nam je rečeno da je puno otrova. Smestili su zeta i mene u jednu sobu. Iznad nas monitori. Ja gledam u njegov, on gleda u moj. Aparati nam prate srce, disanje, puls... Molimo se Bogu da ostanemo živi. Stalno nam daju infuzije. Nisam do tada ni znao koliko noć može biti duga - priča Radomir.

Jutro je donelo blago olakšanje. Otrova je u telu bilo sve manje, ali su stradali organi. Radomir i Dragan su i dalje teško disali, ali su im lekari rekli da su najgore pregurali. Policija i tužilaštvo u Smederevu su obavešteni da je reč o "kriminogenom trovanju nepoznatom supststancom". Istražni organi su obavili uviđaj, uzeli uzorke kafe, šećera, čaja, i na kraju uhapsili Sanju N.(41), osumnjičenu da je pokušala da ubije kolege.

- Sada, kada vraćam film, sećam se da je i ona bila tu dok smo mi čekali da se završe analize našeg zemljišta i dok smo pili kafu - kaže Radomir za "Novosti". - Kao kroz maglu vidim kako su svi poskakakli oko nas, a ona stoji i gleda. Ne pomera se. Hladno nas posmatra i ništa ne čini da nam pomogne. Taj njen pogled nikada neću zaboraviti.

Analizom je utvrđeno da je u kafu sipan opasan insekticid. Istraga je utvrdila da je on on donet sa strane, odnosno da ga nema u Poljoprivredno-savetodavnoj stručnoj službi u Kolarevu.

- Reč je o otrovu prve kategorije koji se zove lanate - govori sagovornik. - Nema ni miris ni ukus. I mala doza može da bude smrtonosna.

Uhapšena Sanja N. je u ovoj firmi radila kao stručni saradnik u Fitosanitarnoj laboratoriji ove ustanove.

- Pričaju da je otrovanu kafu donela u petak. Ponedeljkom ujutru, takav je običaj u toj firmi, svi bi seli za sto i pili zajedno. Svi zaposleni. Da nije bilo zeta i mene, sve bi ih potrovala. Nama su oni priskočili odmah da pomognu, zvali su doktore i Hitnu pomoć. Njima ne bi imao ko da pomogne - objašnjava ovaj zemljoradnik iz Lugavčine.

Analiza zemljišta zamalo je košta glave dvojicu zemljoradnika iz sela Lugavčina. Srećom, to se nije dogodilo.

- Moj zet Dragan ne može ni da pogleda kafu. Ja je mnogo volim, ali se plašim da je pijem - kaže Todorović.

Napad na ljubavnika

Dejan P., suprug Sanje N. priveden je u policiju, a potom i pušten, zbog bacanja Molotovljevog koktela u dvorište ljubavnika svoje žene. Dejan P. je najpre "pao" na poligrafu, a potom i priznao delo, tvrdeći da nikoga nije želeo da povredi. On se, u redovnom postupku, tereti za izazivanje opšte opasnosti, saznajemo u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu. Inače, pre ovoga, Dejan P. napisao je više prijava protiv ljubavnika svoje supruge sa tvrdnjama da ju je on silovao.

Policija i tužilaštvo su utvrdili da je reč o lažnom prijavljivanju, osmišljenom kao čin odbrane njegove supruge zbog ljubavne afere. Sve ovo bilo je, kako se veruje, i motiv za osvetu kolegama koje su je ogovarale.

