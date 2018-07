OTMIČAR DEDE JELENE ĐOKOVIĆ UHAPŠEN POSLE 2 DANA: Došao na ideju da otme dedu kad ga je video na televiziji

Branislav Matić (36) iz Sremske Mitrovice uhapšen je u noći između petka i subote zbog sumnje da je sa još jednim saučesnikom oteo Milosava Radisavljevića (80), dedu Jelene Đoković, supruge tenisera Novaka Đokovića, i od njegove porodice pokušao da iznudi dva miliona evra kako bi starca ostavio u životu!



Osumnjičenom Matiću lisice su stavljene nakon dva dana intenzivne potrage, a policija je brzom i efikasnom akcijom, u kratkom roku, uspela da ga pronađe.



- Utvrđeno je da je on kupio pripejd karticu za mobilni telefon, preko koje je Milosavljevom sinu Zoranu poslao jezivu poruku: "Pripremi dva miliona evra ako hoćeš oca da vidiš živog." Nakon te poruke, Zoranu je uputio još nekoliko poruka, a onda ugasio karticu - kaže naš izvor i dodaje da se sumnja da je otmičar sve isplanirao do detalja, a na ideju da otme baš dedu Jelene Đoković došao je tokom boravka u zatvoru.

Hteo da se obogati

- Matić je stari znanac policije. Bio je osuđivan zbog razbojništava, teških krađa i nelegalnog oružja, a zbog toga je čak 14 godina proveo iza rešetaka. Dok je služio kaznu, on je jednom prilikom u zatvoru gledao televizijsku emisiju u kojoj je gost bila supruga našeg proslavljenog tenisera. Ona je tada, između ostalog, pričala i o svom odrastanju i deda Milosavu. U jednom delu te emisije prikazana je i Jelena s dedom - rekao je naš izvor i dodao da je Matiću tog trenutka sinula ideja o otmici.



- Ta emisija je emitovana na TV 2014. godine, a Matić je pune četiri godine smišljao kako će izvesti još jedno nedelo u nizu. Čim je izašao na slobodu, počeo je da kuje planove za krivično delo. Verovatno je bio ubeđen da starac, koji inače živi sam u kući u Ljigu, ima dosta novca, pošto je njegova unuka udata za Novaka Đokovića, pa je hteo na brzinu da se obogati - kaže sagovornik Kurira.

Starac zapomagao

Prema njegovim rečima, Matić i njegov saučesnik su petnaestak dana pre otmice išli u izvidnicu, tačnije osmatrali su starčevu kuću i pratili njegove navike, kao i ko, kada i koliko često ga posećuje.



- U Milosavljevu kuću su upali u gluvo doba, oko tri sata ujutru. Lica su sakrili tamnim čarapama, a sa sobom su poneli lisice i lepljivu traku, kojima su kasnije vezali starca za metalni stub u kukuruzištu, 500 metara dalje od njegove kuće. Od dede su uzeli 26.000 dinara i mobilni telefon, a plan da zarade dva miliona evra im je propao, pošto je zapomaganje vezanog Milosava čuo komšija, koji je odmah pozvao policiju - otkriva naš izvor.



Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, danas je na konferenciji za medije potvrdio hapšenje jednog od otmičara Milosava Radisavljevića.



- Policija je tokom ove operacije pronašla i predmete koji svedoče o izvršenju krivičnog dela, pa će tužilaštvo imati sve elemente za brzo podizanje optužnice i procesuiranje ovog osumnjičenog. Mislimo da je ovo slučaj koji je delo nižeg nivoa organizacije - istakao je Stefanović.



Kako nezvanično saznajemo, Matić je navodno otkriven zahvaljujući brojnim DNK tragovima nađenim na lisicima, u Milosavljevoj kući i kukuruzištu.



- Takođe, postoji i video-snimak na kome se vidi kako dvojica muškaraca oko pet sati ujutru napuštaju njivu s kukuruzom - kaže naš izvor.

Porodica Đoković, kako saznajemo, malo je odahnula kada se saznalo da je jedan od otmičara uhapšen, ali su svi i dalje u šoku i strahu. Zbog toga su i deda Milosava sklonili na sigurno, pa se on trenutno nalazi kod sina u Beogradu. Kako saznajemo, unuka Jelena ga često zove da bi ga hrabrila i tešila. - Cela porodica je uznemirena i strahuje za bezbednost. Posle drame koja se dogodila njihovo obezbeđenje će biti pojačano, naročito kada borave u Srbiji. Inače, o njima su i ranije brinuli naši najbolji specijalci, ali će zbog ovog nemilog događaja sve mere biti podignute na viši nivo. Jelena non-stop zove dedu, za koga je izuzetno vezana. Kada su se njih dvoje prvi put čuli, posle nevolje koja je zadesila starca, oboje su plakali - otkrio je naš izvor.

Nesrećnog Milosava Radisavljevića, koga su otmičari iz kuće izveli u gumenim čizma i naredili mu da obuče jaknu, spasao je komšija Milan Lazić. Lazić je zatekao već iznemoglog Radisavljevića vezanog za stub kako zapomaže i moli da ga neko odveže, jer će ga ubiti. - Za dalekovod su mu bile vezane ruke i trup, dok je noge nekako uspeo sam da oslobodi. Čuo sam da neko viče i doziva pomoć, uzeo sam motku i krenu u smeru iz kog je dopirao glas, nisam znao šta me tamo čeka. Skamenio sam se kada sam u šiblju video Milosava. Leva ruka mu je bila vezana lisicama za banderu, a desna nekom jakom trakom oko pojasa i za banderu. Molio me je da mu dam nož da se odveže, ali ja nisam smeo ništa da diram, pozvao sam policiju i čekao da stignu i da ga oslobode - ispričao je za Kurir Milan Lazić, komšija zahvaljujući kome je spasen Jelenin deda. Prema njegovim rečima, iako izbezumljen, u šoku i promrzao, vezani Milosav mu je rekao da su mu u kuću upala dvojica koja su na glavama imala čarape i da su sa sobom nosili ašov.

Jelena Đoković je u emisiji emitovanoj 2014. govorila o odrastanju u Ljigu s bakom i dekom. Supruga proslavljenog tenisera se tada pred kamerama pojavila u društvu deda Milosava. - Provodila sam raspuste u Ljigu, u prirodi, nisam igrala igrice. Pravila sam od biljaka neke lekovite supice i začine za baku i deku, kako ih ne bi bolele ruke od reume, što su uvek problemi starosti. Moja baka je za svaku moju peticu u školi naručivala pesme na radiju. Deka je neumoran, on je čudo, vozi bicikl svaki dan, gaji svinje, ide do sela Veliševac da proveri da li je sve u redu - ispričala je ponosno Jelena Đoković, dok je Milosav Radisavljević, grleći unuku, rekao da je Jelena imala 10 meseci kada ju je prvi put čuvao. - Ona je najbolja oduvek bila - rekao je deka čuvši kako ga unuka hvali.

Sličan slučaj u Ljigu

Pretukli ga i vezali zbog 3.000 dinara



Sličan napad u ljiškom kraju desio se i u martu 2017, kada su dvojica maskiranih pljačkaša pretukla Radomira Radojevića (87) u selu Liplje. Oni su nesrećnog deku tukli dva sata zbog 3.000 dinara, a ni dan-danas nisu nađeni i uhapšeni.

- Sve je izgledalo kao na filmu. Kada su mi tražili pare, rekao sam da imam samo 3.000 od penzije, ali su oni uporno tražili da im dam novac od prodaje jagnjića. Kada sam im rekao da nemam više, vezali su me kaišem, kanapom i zavesom, a onda me odneli u kadu, gde su hteli da me dave, ali vode nije bilo jer se pumpa zaledila - ispričao je tada Radojević.