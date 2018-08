PIJANI VOZAČ POKOSIO MU JE DECU Ispovest oca koji je izgubio ćerke u nesreći: Kao da nas je neko nožem u srce ubo!

Čitavog dana dok sam budan, misli su mi vezane za njih. Ali trenutak kada pomislim da ih nikada više neću videti, a to se događa u toku dana po pet, šest puta, to je bol kao da me neko nožem mu srce ubada.

Ovako priča Slobodan Petrović iz Niša, otac Milice (27) i Marije (24) Petrović, koje su nastradale 1. aprila u Knjaževačkoj ulici u Nišu kada ih je "opel astrom", pokosio pijani vozač Stojan Nikolov (30) iz Huma.

Nastradale sestre su bile izvanredne studentkinje i devojke za primer, a kobnog popodneva vraćale su se od tetke, gde su bile na ručku. Stajale su na autobuskoj stanici kada ih je na trotoaru usmrtio pijani Nikolov, u čijoj krvi je, kako se kasnije saznalo, bilo najmanje 1,98 promila krvi.

On ne želi da razogvara o Nikolovu niti da komentariše optužnicu podignutu protiv njega.

- Mi o njemu niti pričamo niti želimo da ga vidimo. Kazna koju mu sud bude odredio je ona koju mu sud predviđa. Mi ne želimo da razgovaramo o njemu, verujemo i poštujemo odluku suda i tužilaštva. Ni najvećem dušmaninu, ni najgorem neprijatelju ne bih poželeo ovo kroz šta prolazimo. Ako postoji neka nebeska pravda, pa kazni onoga ko je počinio greh. Zašto se ovo dogodilo našim ćerkama, nemam odgovor - dodaje otac Slobodan.

Dani tuge nisu prošli, niti će. Neutešni roditelji ne kriju bol.

- Supruga je izuzetno teško, tuga neizreciva... Mi pijemo lekove, pod ozbiljnim tretmanom smo. Koristimo antidepresive. Ali vi ne možete mozak da isključite i da ne mislite na to. Milica i Marija su zaista bile fantastična deca. Milica je bila master psiholog. Imala je prosek preko 9,7. Korisnik je bila svih najviših državnih stipendija. Po završetku fakulteta dobila je stipendiju "Zoran Đinđić". A pre toga na završnoj godini i na master studijama koristila je dve godine stipendiju "Dositej Obradović", koja se daje samo najboljima - govori sa ponosom o ćerkama i njihovom uspehu.

Miličina želja da se vrati u domovinu i radi bila je jaka.

- Njen fakultet traje tri plus dve godine, pa je na trećoj imala tu stipendiju "Dositej Obradović" i na drugoj godini master studija. Pripremala je dokumentaciju za odlazak u Nemačku. Bila je izuzetno inteligentna. U petak je spremila dokumentaciju za odlazak u Nemačku, a u nedelju se dogodila tragedija - seća se Slobodan dana kada je ostao bez obe ćerke.

Podsetimo, Stojan Nikolov pijan je ubio dve sestre na trotoaru, kao i biciklistu Svetislava Tonića (82). Više javno tužilaštvo, podiglo je optužnicu protiv Nikolova, tereteći ga za najteži oblik krivičnog dela - teško delo protiv javnog saobraćaja za koji se može izreći kazna od 12 godina zatvora.

Nikolov se tereti da je vozio kola iz Donje Vrežine ka centru grada kada je prešao u suprotnu kolovoznu traku. udući da je bio pod dejstvom alkohola, najmanje 1,98 promila, nije bio sposoban da upravlja autom. Takođe, kretao se brzinom od 85 km/č tamo gde je dozvoljena brzina 50.

- Psihologija je nešto vezano za podneblje, za nešto što si proživeo sa ljudima koji govore isti jezik, imaju iste probleme. Nije želela da radi u inostranstvu sa ljudima koje ne razume. A imala je prilike da vrlo lako ostane tamo i radi za dobru platu. Ali je želela da radi sa našim ljudima, jer je takva osoba bila - govori otac.

Marija je studirala hemiju i bila stipendista - prosek joj je bio preko 9,70, takođe.

