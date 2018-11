PORODICA PRIJAVILA SMRT U MRČAJEVCIMA: Muškarac s ranama po glavi nađen u krevetu

Telo Janićija S. (69) pronađeno je u subotu po podne u njegovoj porodičnoj kući u Mrčajevcima, a policija sumnja, zbog povreda koje su uočene na glavi nesrećnog čoveka, da je on ubijen.



Prema nezvaničnim informacijama, porodica Janićija S. oko 20 časova pozvala je Hitnu pomoć i rekla da sumnjaju da je preminuo.

- Lekari koji su došli po pozivu konstatovali su smrt, ali su i na glavi pokojnika videli sumnjive povrede, koje u pozivu niko od ukućana nije pomenuo. Oni su odmah obavestili policiju, koja je izašla na teren i izvršila uviđaj - objašnjava naš izvor iz istrage.

Telo Janićija je po nalogu tužioca prebačeno na obdukciju, koja će pokazati tačan uzrok smrti.

- Postoje neke indicije da je on zadobio udarce tupim predmetom, ali nije poznato da li su one dovele do smrti, ili su to povrede koje su nastale u nekom prethodnom periodu - dodao je sagovornik Kurira.

Meštane Mrčajevaca veoma je uznemirila vest o smrti komšije.

- Po selu se najpre govorilo da je reč o prirodnoj smrti, ali su onda videli policiju i počelo je da se priča da je ubijen. Znamo da je imao povrede na glavi, ali nemamo predstavu kako je mogao da ih zadobije. Možda je negde pao i tako se povredio. Ne želimo da verujemo da je ubijen - pričaju meštani.

(Kurir.rs/ J. I./ Foto: Ilustracija Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir