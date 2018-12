KOSTIĆ LAGAO SUDIJU, OPTUŽIVAO DEČAKA PA U SVE UPETLJAO I JELENU KARLEUŠU!? Počelo suđenje kreatoru za SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE maloletnika!

Smatram da javnost ne treba da bude isključena sa ovog suđenja zbog zaštite maloletnog L. J., koji me optužuje da sam ga seksualno uznemiravao, jer se on sam javno eksponirao po televiziji i raznim takmičenjima za mlade talente. On je mene progonio jer sam poznat i zato što je moja kuma član žirija u tim takmičenjima.

Ove navode danas je izneo pred sudom modni kreator Darko Kostić (38), kome je iz trećeg pokušaja otpočelo suđenje pred beogradskim Trećim osnovnim sudom zbog polnog uznemiravanja dvojice mladića, kao i posedovanja i omogućavanja konzumiranja narkotika.

foto: Sonja Spasić

Predlagali dokaze

Suđenje je otpočelo izlaganjem uvodnih reči, tokom kojih je zamenik tužioca predložio dokaze koje bi sud trebalo da izvede tokom postupka, dok je Kostićev advokat tražio da većina njih bude izuzeta zbog, kako je naveo, njihovog nelegalnog prikupljanja.

Branilac se usprotivio i predlogu zastupnika maloletnog L. J. (15), inače učesnika pevačkog takmičenja "Neki novi klinci", da se zbog zaštite njegovog lika javnost isključi iz postupka.

To je podržao i optuženi kreator, koji je najpre negirao sve navode optužnice, a potom i naveo da se maloletnik već dovoljno eksponirao u javnosti.

foto: Sonja Spasić

- Pojavljivao se po televizijama i raznim takmičenjima za mlade talente. On je taj koji je mene progonio jer sam poznat i zato što je moja kuma članica žirija u tim takmičenjima - rekao je Kostić.

O kojoj kumi je tačno reč, nije stigao da precizira, jer ga je sudija prekinula i rekla da će o tome imati priliku da govori kad bude iznosio odbranu. Javnosti je, međutim, poznato da je krator venčani kum pevačice Jelene Karleuše, koja je stalni član žirija takmičenja "Zvezde Granda", a u čijoj produkciji je i emisija "Neki novi klinci".

Javnosti je takođe poznato da Karleuša i on već duže vreme ne komuniciraju, jer su navodno u svađi.

foto: Sonja Spasić

Saslušanje svedoka

Na narednom pretresu, koji je zakazan za kraj januara, Kostić bi trebalo da iznese odbranu, a sud odluči koji će dokazi protiv njega biti izvedeni. Tužilaštvo je predložilo da se, pored maloletnika, sasluša i drugi oštećeni Šefke Bajrami (22), koga je Kostić hvatao za polni organ i prodavao mu drogu. Takođe, biće saslušani i svedoci, među njima i portir iz njegove zgrade, kao i sudski veštak.



Nije ni trepnuo

Slagao sudiju

Na pitanje sudije Tanje Trkulje Vasić da li se protiv njega vodi još neki postupak, Kostić je odgovorio odrečno. Kurir je, podsetimo, nakon njegovog hapšenja objavio da je on već suočen s jednom istragom zbog posedovanja narkotika. Istragu je pokrenulo Prvo osnovno tužilaštvo nakon što je kreator završio u bolnici od predoziranja narkoticima, a koje je policija pretresom tad pronašla u njegovom stanu. Takođe, istom tužilaštvu upućena je i zamolnica crnogorskog tužilaštva koje protiv njega vodi istragu zbog prevare. Kreator je od organizatora "Fešn konekšena" uzeo novac za učešće, ali se nikada na njemu nije pojavio.

