ŠETA GO PO ULICI, SPECIJALCI GA SPREČILI DA POBIJE CELU PORODICU, REDOVNO PRAVI HAOS PO BG: Evo ko je Alexandar Oliver Šotra, čovek koji je danas divljao po centru Beograda

Alexandar Oliver Šotra, poznati stend-ap komičar i sin biznismena Rajka Šotre od ranije je poznat organima reda ali i komšijama koje svedoče o njegovom bahatom ponašanju.

Komšije koje stanuju Palmotićevoj i Svetogorskoj ulici tvrde da je reč o Oliveru Šotri, koga dobro poznaju.

- On redovno vozi ovaj automobil i divlja po ulici. Videli smo ga danas kada je oborio semafor i zakucao se u kiosk. Šotra je poznat po bahatom ponašanju, letos su mu dolazili i specijalci jer je pretio da će pobiti ukućane i sebe, neretko se šeta go po ulici, a kada neko parkira kola ispred garaže, ne preza od toga da izađe napolje i pravi haos. Ukoliko bi ga neko zaustavio, on bi odmah počeo da priča na engleskom i poziva se na te strane tablice - rekao je jedan od stanara.

Inače, na Instagram profilu Olivera Šotre mogu se videti fotografije upravo sa ovim vozilom.

Podsećamo, Šotra je danas napravio pravi haos u centru Beograda kada je divljajući svojim Hamerom povredio radnicu zaposlenu u trafici "Moj kiosk".

Drama je počela oko 14 časova, kada je muškarac prvo pokosio semafor na uglu pomenutih ulica, a onda nastavio da divlja vozilom kroz Palmotićevu tokom koje je oštetio više parkiranih vozila.

- Velikom brzinom je proleteo kroz ulicu i, oborivši prvo semafor, udario u trafiku na uglu dok je radnica bila unutra. Kiosk je poptuno uništen, staklo je popucalo, proizvodi su popadali, a radnica je srećom prošla samo s povredom ruke - naveo je izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, muškarac je potom nastavio da vozi kroz Palmotićevu, da bi se na kraju zakucao u betonsku kapiju ispred jedne kuće.

- Ne obazirući se na štetu koju je napravio udaravši u automobile i zdravstveno stanje radnice, manijak je nastavio da se velikom brzinom kreće uskim ulicma u centru grada. Na stotinak metara od kioska, on je udario u kapiju, a potom izašao iz automobila i pobegao. Treba ispitati da li je bio pijan ili je, možda, bežao - dodaje naš sagovornik

Zakucao se u volvo na Zelenjaku

Borisav Ignjatović pozvao je redakciju Kurira i isprčao da je isti crni "hamer" koji je divljao po centru, prethodno njega udario dok je čekao na semaforu u Ulici carice Milice.

- On je stajao iza mene, da bi odjednom dodao gas i ukucao se u mene. Izašao sam napolje i video niskog ćelavog muškarca sa tamnim naočarima koji mi je rekao da je proklizao na snegu. Kazao je da će mi dati novac, samo da se vratim do auta. Čim sam seo u kola, on je krenuo u rikverc, udario u kola koja su bila iza njega, pa još jednom u mene. Potom je obišao celu kolonu i otišao ka Terazijskom tunelu. Na svu sreću sam povukao vrata od mog "volvoa" inače bi i mene pokosio - tvrdi Ignjatović.

