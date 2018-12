ISPOVEST POVREĐENE RADNICE TRAFIKE NAKON INCIDENTA S HAMEROM: Sve se desilo u sekundi, videla sa džip kako obara semafor i osetila snažan udarac! BACIO ME JE 5 METARA OD STOLICE!

Povređena radnica, koja je još u šoku nakon što je na nju u centru Beograda u subotu naleteo podivljali hamer, ispričala je novinarima Kurira kako se incident dogodio.

- Sve se desilo u deliću sekunde. Sedela sam na stolici ne sluteći šta će uslediti. U jednom trenutku videla sam ogroman džip kako obara prvo semafor, a onda udara u trafiku, koja se od siline udarca pomerila pet metara od mesta na kojem je bila. Sokovi, cigarete i ostali proizvodi popadali su na mene. Nisam znala šta me je snašlo - rekla je za Kurir radnica.

Borisav Ignjatović pozvao je juče redakciju Kurira i ispričao da je isti crni „hamer“ njega udario dok je čekao u svom automobilu na semaforu u Ulici carice Milice.

- On je stajao iza mene, da bi odjednom dodao gas i zakucao se u mene. Izašao sam napolje i video niskog ćelavog muškarca sa tamnim naočarima, koji mi je rekao da je proklizao na snegu. Kazao je da će mi dati novac, samo da se vratim do auta. Čim sam seo u kola, on je krenuo u rikverc, udario u kola koja su bila iza njega, pa još jednom u mene. Potom je obišao celu kolonu i otišao ka tunelu. Povukao sam vrata svog „volva“, inače bi i mene pokosio - tvrdi Ignjatović.

