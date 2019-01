NOVI DETALJI O SLUČAJU SILOVATELJA IZ NIŠA ŠOKIRALI SRBIJU: Preplašena frizerka ispričala šta je Malčanski berberin tražio od nje...poslao mi je fotografiju devojčice i zahtevao samo jedno! PREMRLA SAM OD STRAHA

U Višem sudu u Beogradu održano je ročište u procesu suđenja Ninoslavu Jovanoviću (45), poznatijem kao "Malčanski berberin", silovatelju dece koji je proveo više od 20 godina u zatvoru. On se sumnjiči da je putem društvene mreže Fejsbuk proganjao osobe ženskog pola.

Ninoslav Jovanović (45) poznat je javnosti po zverstvima i jezivim stvarima koje je činio maloletnim devojčicama, a nadimak "Malčanski berberin" dobio je jer je svoje žrtve, nesrećne devojčice, šišao, što ga je seksualno uzbuđivalo, a potom silovao satima.

On je u oktobru ove godine uhapšen nakon što je policija primila prijavu vlasnice frizerskog salona iz Niša, u kojoj je navela da joj je Jovanović slao fotografije devojčice koju je trebalo ošišati, a koju je predstavio kao svoju ćerku. Nedugo zatim, javile su se i druge žene sa kojima je on bio u kontaktu, a Malčanski berberin je potom pritvoren.

Suđenju su prisustvovale žene sa kojima je osuđeni silovatelj bio u kontaktu u oktobru ove godine preko Fejsbuka, a Jovanović i njegov advokat bili su nezadovoljni prisustvom medija.

Ubrzo nakon toga, počelo je izlaganje vlasnice salona iz Niša, Irene B.

"Ušao je u salon, predstavio se kao Zoran i kazao da mu treba šišanje za njegovu ćerku kojoj opada kosa. Posavetovala sam da koristi ricinusovo ulje i dala mu vizit kartu salona da se javi ako bude trebalo šišanje", započela je svoje prisećanje preplašena vlasnica salona.

foto: Facebook

Drhtavim glasom i vidno uznemirena, prisetila se kontakta sa čovekom koji joj se predstavio kao otac jedne devojčice i u kog nije ni posumnjala.

"Nisam znala o kome se radi sve dok mi 12. oktobra radnica salona nije poslala njegovu fotografiju i članak iz novina. Mnogo sam se uplašila i odmah sam pozvala supruga. Zajedno smo otišli u policiju i sve ispričali", prisetila se stresa koji je tad doživela i dodala da je njenoj prijavi prethodila razmena poruka preko „Vajbera“, tokom koje joj je Jovanović čak poslao i fotografiju maloletnice koju je trebalo ošišati. To je učinio predstavljajući se kao majka devojčice.

Nesrećna Irena je toliko bila razdražena i uznemirena, da je i sama tokom izlaganja kazala da želi da se sve što pre završi i da ne želi da bude tu.

"Slao mi je poruke preko Fejsbuka"

Pred Višim sudom govorila je i Snežana B. iz Somobora, kojoj je Jovanović sa profila društvene mreže Fejsbuk a preko aplikacije Mesindžer, slao poruke. O sadržini prepiske nije detaljno pričala, ali je, kao i njena prethodnica, istakla da u toku dopisivanja nije znala ko je Jovanović. Sve dok i ona, kaže, nije videla članak u novinama.

Somborka je takođe ispričala da mu je na poruke odgovarala iz pristojnosti, jer nije želela da mu direktno kaže "da je dosadan". Međutim, shvativši da je do tada razgovarala sa silovateljem, vrlo se uplašila, a Jovanovića izbrisala sa liste prijatelja.

"Konverzacija je do tada tekla normalno i nisam bila uznemirena. Sve dok me policija pozvala. Onda sam videla ko je on i u novinama ", kazala je žena.

Ko je "Malčanski berberin"?

Podsećanja radi, Malčanski berberin je osuđen 2006. i to na 15 godina zatvora jer je jednu dvanaestogodišnjakinju silovao, a drugu pokušao da siluje, prethodno im ošišavši kosu makazama. On je iz zatvora izašao u januaru prošle godine.

Tog jula 2005. godine, posle samo dva meseca na uslovnoj slobodi krenuo je u potragu za maloletnicama kako bi se nad njima seksualno iživljavao.

Kada se pojavio na vratima S. M. iz jednog niškog naselja, čijeg je pokojnog supruga poznavao, niko nije ni mogao da zamisli šta će se uskoro desiti.

Naime, Jovanović se predstavio kao šofer u prevozničkom preduzeću, nudeći da joj zaposli sina. Mladić je pošao do grada sa njim a pošla je sa njima i njegova dvanaestogodišnja sestra, kako bi se ošišala. Na pola puta, Jovanović je mladiću rekao da se vrati kući a da će on odvesti njegovu sestru kod frizera.

Umesto toga, devojčicu je odveo u jednu napuštrenu kuću, gde je ošišao makazama, a potom joj naredio da skine garderobu, preteći joj da će joj izvaditi oko i ubiti majku i brata ako ga ne posluša.

Tokom monstruoznog seksualnog iživljavanja nad devojčicom, prinudio je četiri puta na oralni seks a potom ju je i deflorisao. Cele noći se iživljavao nad devojčicom, preteći joj da će dovesti još šestoricu muškaraca ako ga ne bude slušala. Tek nakon cele noći agonije pustio ju je da se vrati kući.

Drugu žrtvu našao na umrlici

Svega četiri dana kasnije manijak je našao sledeću žrtvu u selu Gornja Vrežina.

Ime devojčice pročitao je na smrtovnici a potom je ušao u kuću i pozvao je. Zatražio je od nje da ponese peškir i makaze i da pođe hitno sa njim, jer su navodno njeni roditelji imali nezgodu vozeći traktor. Ne sluteći šta je može snaći, dete je pošlo za njim. Kada su zašli u vinograde naredio je devojčici da se skine, ali ona je počela da zapomaže jer je shvatila šta želi da joj uradi.

Ilustracija foto: Profimedia

Njene vriske, srećom, su čuli meštani koji su bili na njivama. Požurili su do nje i spasili je, a manijak je pobegao u pravcu Svrljiga.

Uhapšen u poteri sa helikopterom i psima

U velikoj poteri, u kojoj su učestvovali helikopteri i obučeni psi, on je uhapšen i priveden pravdi. Pred sudom je priznao da ga šišanje devojčica seksualno uzbuđuje. Veštaci su utvrdili da nije duševno oboleo, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti.

Ocena neuropsihijatra veštaca na suđenju bila je nedvosmislena: postoji velika verovatnoća da će delo da ponovi čim se bude našao na slobodi.

Sud mu je izrekao maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora a ostale su zabeležene i reči sudije Radomira Mladenovića koji je izrazio žaljenje što mu je "zakon vezao ruke pa ne može da mu dosudi veću kaznu iako je zaslužuje".

Iako je zbog toga trebalo da provede iza rešetaka 15 godina, Jovanović se našao na slobodi tri godine ranije jer je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 12 godina.

(Kurir.rs/Blic, Jovana Aleksić)

Kurir

Autor: Kurir