REPER IZ NIŠA BORI SE ZA ŽIVOT: Hteo da iznese majku iz plamena, ali je pao u nesvest od dima!

Neopisiva tuga i šok vladaju među prijateljima repera Gorana Ilića Čonija (40), koji je prekjuče u požaru u svom stanu u niškom naselju Palilula izgubio majku Veru (76), dok je njemu potpuno izgorelo lice.



Kako saznajemo, nesrećni Goran, koga u kraju svi znaju kao dobrog i vrednog momka, kobnog jutra pokušao je da pomogne svojoj majci, ali, nažalost, nije uspeo.

Bila nepokretna

- Vatra je buknula u trenutku kad su majka i sin spavali. Vera je potpuno izgorela u svom krevetu, a Goran je nađen bez svesti u hodniku kraj vrata. Pretpostavlja se da je on iz svoje sobe krenuo po nepokretnu majku kako bi je izneo na sigurno, ali se nagutao dima i u hodniku je pao u nesvest. Tada je plamen i njega zahvatio i potpuno mu uništio lice - kaže naš izvor i dodaje da se Ilić nalazi na intenzivnoj nezi



- Priključen je na aparate, nalazi se u životnoj opasnosti, ali zasad je njegovo zdravstveno stanje stabilno - kaže sagovornik Kurira.



Komšije i prijatelji porodice Ilić kažu da su slomljeni Verinom smrću.



- Ona je bila divna žena. Pre nekoliko godina joj je preminula ćerka i ona se ubrzo razbolela. Bolovala je od Parkinsonove bolesti i bila je nepokretna. Goran se brinuo o njoj, pazio ju je kao malo vode na dlanu - kaže komšija i dodaje da im je svima teško što Goran neće moći da sahrani majku.

- Veru će na večni počinak ispratiti komšije. Biće sahranjena u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Nišu. Tužno je što Goran neće moći da prisustvuje sahrani, s obzirom na to da je u teškom stanju - kaže komšija.

Izdrži, Čoni

Celo naselje Palilula juče je ponavljalo jednu rečenicu: Izdrži, Čoni.

- Ume Čoni starima da donese lekove, nekima da kupi namirnice, nekima da prošeta pse. Pse posebno obožava. I ne traži novac, nego ako mu ko da, dobro je, ako ne, nema veze. Takav je on. Uvek je vedar, iako ga život šiba. Umrla mu je sestra pre šest godina, sada i majka. Svi gledamo u nebo i molimo boga da on izdrži - pričaju meštani Palilule.



Na društvenim mrežama juče su osvanule i brojne poruke podrške upućene reperu Goranu Iliću Čoniju.

- Ne daj se, brate moj. Izborićeš se sa svim problemima, uvek si bio i ostao borac. Pobedićeš i u ovoj bici - napisao je jedan od Goranovih najboljih prijatelja i saradnika Jovan Nikolić Jovča, u čijem studiju je Čoni snimio preko 50 hip-hop pesama.

Prijatelj o Čoniju

Maksimalno je pozitivan

Jovan Nikolić Jovča, Čonijev prijatelj, kaže da je on odgovoran momak.

- To je jedno maksimalno pozitivno biće koje s osmehom ide kroz život, bez obzira na to koja ga muka tišti. Imam utisak da je njegov celokupni rad zapravo neka vrsta opuštanja od realnog života, koji nije bio prema njemu baš naklonjen. Njegove pesme dišu ovaj kraj u kome je živeo. On u njima opisuje realne, istinite događaje s palilulskog asfalta, što trenutno niko ne radi - priča Jovan i dodaje da je Goran dugo pisao i knjigu "Lutalica bez granica", ali ne zna da li ju je završio.