UBISTVO ĆURUVIJE: Tužilac traži maksimalne kazne! Osudite pripadnike DB na 40 godina!

Zamenik tužioca za organizovani kriminal rekao je u završnoj reči da je iskaz očevica ubistva Branke Prpe nepouzdan jer je zadobila udarac u glavu ali i zbog toga što je kratkovida.

Zamenik tužioca za organizovani kriminal Milenko Mandić zatražio je danas od veća Specijalnog suda u Beogradu da nekadašnje funkcionere DB-a Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka osudi na maksimalne, najteže kazne po zakonu, od po 40 godina zatvora zbog ubistva vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999.

Mandić je u završnoj reči naveo da su okrivljeni postupali kao organizovana kriminalna grupa i da su svesno pristali da budu deo plana da se ubije novinar i to zbog toga što je bio pretnja tadašnjoj vlasti.

- Postupali su po nalogu najviših struktura vlasti a sve u cilju očuvanja političke vlasti i moći. Ubistvom Ćuruvije postignut je efektat straha kod novinara i opozicionih lidera. Tada aktuelna vlast je percipirala Ćuruviju kao opasnijeg neprijatelja od same opozicije - rekao je tužilac Mandić u završnoj reči.

On je naveo da je ubistvo bilo isplanirano do poslednjeg detalja, kao i da iz iskaza svedoka proizilazi da ga je služba Državne bezbednosti pratila i prisluškivala a sve s ciljem da bi on bio ubijen i da zbog toga Ćuruvija nije imao nikakve šanse da preživi.

- Primena opertivnih mera prema Slavku Ćuruviji nije bila radi utvrđivanja njegovog protiv državnog delovanja, ili utvrđivanje kontakata koje je ostvarivao, već u cilju prikupljanja informacija o njegovim navikama a potom i ubistva - rekao je tužilac u završnoj reči.

On je podsetio da je Ćuruvija ubijen u prolazu zgrade u trenutku kada je sa nevenčanom suprugom Brankom Prpom ušao u prolaz.

Međutim, tužilac je iskaze Branke Prpe, koja je svedočila da je videla ubicu i da su se nekoliko trenutaka "gledala oči u oči" i da joj on najviše liči na pokojnog Luku Pejovića, a ne okrivljene, ocenio kao nepouzdan tvrdeći da je reč o iznenadnom događaju, koji je kod nje mogao da dovede do suženja svesti, ali i zbog toga što je Prpa kratkovida a kobnog dana je dobila i udarac u glavu. J. S.

Advokat Slobodan Ružić, koji pred sudom zastupa decu ubijenog Slavka Ćuruvije u svojoj završnoj reči izjavio je da iza ubistva novinara stoji Slobodan Milošević.

- Nalogodavac je bio Slobodan Milošević, a podstrekač ili bar pomagač bila je njegova supruga - rekao je Ružić.

