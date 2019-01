SIMONOVIĆ NARUČIO ZLOČIN, ALI NIJE HTEO DA PLATI: Za organizaciju napada angažovao policajca i obećao mu 1.500 evra, a onda mu pare nije dao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras na vanrednoj konferenciji za javnost da je policija danas uhapsila i zadržala predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca paljenja vozila supruge novinara Milana Jovanovića.

foto: Marina Lopičić/Printscreen

Vučić je podsetio da je Simonović i predsednik opštinskog Odbora i član Glavnog odbora SNS i rekao da je 12. decembra prošle godine došlo do požara na putničkom vozilu mercedes u vlasništvu supruge Milana Jovanovića, novinara portala "Žig" , koje je bilo parkirano u garaži, pa se požar proširio na garažu i prizemlje.

- Uzete su sve informacije i i izjave od Milana i njegove supruge i on je istakao da kao jedini razlog napada na njega vidi afere o kojima je pisao u vezi sa Simonovićem i njemu bliskim ljudima, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da je u paljenje kuće Jovanovića bio umešan policajac koji je razgovarao sa Simonovićem, a potom posredovao u angažovanju počinilaca.

foto: Printscreen

- Obećano mu je 1.500 evra, Simonović mu nije dao, pa je policajac morao da da svojih 1.000 evra za izvršenje, ali je ćutao 'zbog zapošljavanja u Grockoj', rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je na konferenciji za mediji naglasio da "partijska knjižica nikoga neće štititi od odgovornosti i novinari će biti zaštićeni, dopadali se nekome ili ne, a ovo je poruka da će svi počinioci biti najstrože kažnjeni i da nasilje nije dozvoljeno".

Novinar Milan Jovanović ranije je za Kurir izjavio da nema sumnju da je nalogodovac napada na njega predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović.

- Neću se osećati bezbednim sve dok se on ne nađe iza rešetaka, poručio je za Kurir novinar portala Žig info Milan Jovanović, čija je kuća u Vrčinu izgorela do temelja nakon što su na nju bačeni Molotovljevi kokteli.

foto: Printscreen, Kurir

Podsetimo, zbog spaljivanja Jovanovićeve kuće uhapšeni su pevačica Bojana Cvetković Šijački (41), Aleksandar Marinković (25), kao i Igor Novaković (41), inače telohranitelj prvog čoveka opštine Grocka. Pevačica je nakon saslušanja u tužilaštvu priznala krivicu i osuđena je sporazumom na kućni zatvor i novčanu kaznu, dok je Marinkoviću i Novakoviću određen pritvor do 30 dana.

- Ne poznajem nikog od njih, ali i dalje odgovorno tvrdim da iza svega stoji Simonović. Ovo je treći put da je pokušao da me ubije. Prvi put je pokušao to lično on, drugi put je poslao ekipu, ali sam ja imao dojavu i sve to prijavio policiji, nakon čega su odustali od napada. U ovom trećem napadu ostao sam bez svega, a i supruga i ja smo preživeli samo pukom srećom - kazao je ranije za Kurir Jovanović.

