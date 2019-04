SA SVADBE U SMRT! POGINULA SNAJA ALEKSANDRA KOLAROVA I MLADI RUKOMETAŠ! Porodice neutešne: Umesto slavlja, mi primamo saučešće!

Aleksandra Kolarov (49) iz Nove Pazove, snaha kapitena fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandra Kolarova, i rukometaš Nikola Dević (22) poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče na putu između Stare i Nove Pazove, i to dok su se vraćali sa svadbe.

Kako saznajemo, tragedija se desila dan pred Uskrs, oko 22 sata, kada je "pasat", kojim je upravljao Nikola, prešao u suprotnu traku i zakucao se u drvo pored puta. U automobilu su, osim Aleksandre i Nikole, bile njihove kolege Đuro Petrović (60) i Snežana Mirčić (55), koji su teško povređeni.

Iščupao drvo iz korena

- Neposredno pre tragedije bili su na svadbi koju je priredio njihov komšija iz Nove Pazove. Udes se dogodio kada je Nikola, verovatno pokušavajući da obiđe drugo vozilo, izgubio kontrolu nad autom, skrenuo u suprotnu traku i zakucao se u drvo pored puta, koje je iščupao iz korena. Tragovi kočenja protezali su se 10-15 metara. Nikola i Aleksandra su poginuli na mestu, a Đuro i Snežana su s teškim povredama prevezeni u KBC Zemun - kaže izvor iz istrage.

Novinari Kurira juče su na mestu nesreće zatekli jeziv prizor. U travi pored puta ležala su vrata automobila, stakla je bilo na sve strane, a iza nastradalih ostali su i svadbeni cvetići, koje su prethodno dobili na venčanju.



Branislav Kolarov, muž poginule Aleksandre i brat od strica srpskog fudbalera, juče je jedva smogao snage da govori o tragediji.

- Mnogo mi je teško. Jedva pričam... Od trenutka nesreće čuo sam 5.000 različitih verzija događaja da više ni sam ne znam šta se desilo. Krenuli su na svadbeno veselje, a sada, na praznik, ljudi dolaze da mi izjave saučešće. Kako bih mogao da se osećam? - jedva je izustio Branislav.

Sa svadbe u smrt

Otac nastradalog Nikole, koji nije želeo da otkrijemo njegovo ime, kaže za Kurir da nije toliko važno šta se dogodilo, već da Nikole i Aleksandre više nema.

- Moj sin je radio u Branislavljevoj firmi i oni su kolegijalno išli na svadbu. Znam da je on vozio, ali ne i kako se desio udes. Policija će nas obavestiti nakon istrage. Mada, to više i nije važno. Važno je samo to da je naš sin otišao sa svadbe u smrt - rekao je otac mladog rukometaša.



Živko Kolarov, otac fudbalera Aleksandra Kolarova, juče je za Kurir potvrdio da je njihova rođaka nastradala i da je njegov sin obavešten o nesreći.

Komšije

Pred Nikolom je bio život Meštani Nove Pazove juče su u suzama govorili o poginulom rukometašu.

- Bio je sjajan mladić, sportista. Trenirao je rukomet i živeo zdravo. Nije bio sklon alkoholu. Tužno... Život je bio pred njim. Roditelji su ga čekali da zajedno proslave Uskrs, a sada će ovaj praznik pamtiti po zlu - kažu komšije porodice Dević.

Tuga i u komšiluku

Ceo kraj plače za Aleksandrom U komšiluku, na samo nekoliko stotina metara od kuće porodice Dević, bila je bolna tišina.

- Bili smo mnogo bliski. Ceo komšiluk tuguje za Aleksandrom. Sudbina joj je za sekund skinula osmeh s lica. Umesto da njenoj porodici čestitamo praznik, mi izjavljujemo saučešće. Ovo je nezapamćena tragedija u Pazovi - kažu komšije.

Poslednje zbogom sportista

Nek te čuvaju anđeli Od nastradalog Nikole oprostili su se i članovi rukometnog kluba Nova Pazova, čije je boje branio.

- Tužna vest potresla je Novu Pazovu! Dugogodišnji član rukometnog kluba Nova Pazova Nikola Dević tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći. Anđeli nek te čuvaju, jer ti to i zaslužuješ! - napisali su oni na Instagramu.

