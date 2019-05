DEČAK ZBOG KOG JE SRBIJA PLAKALA: Mali Srećko (4) bio je sam u kući 3 dana jer su mu roditelji poginuli u bunaru, A KONAČNO NJEGOVA PRIČA DOBIJA LEP OBRT!

Srećko Anđelković (4) iz sela Poljna kod Trstenika, čiji su roditelji Časlav (57) i Slađana (50) poginuli u decembru prošle godine kada su upali u bunar, oporavlja se u hraniteljskoj porodici, a uskoro bi trebalo da bude i zvanično usvojen, saznaje Kurir.



Podsetimo, Anđelkovići su stradali u okolini Trstenika u trenutku kada su navodno pošli u krađu kupusa. Veruje se da je u bunar prvo upala nesrećna Slađana, a da je Časlav stradao dok je pokušavao da joj pomogne. Malenog Srećka su prethodno ostavili zaključanog u porodičnoj kući, gde je ostao sam naredna tri dana. Njegov plač začule su komšije, koje su zajedno sa policijom provalile u kuću i zatekle izgladnelo, promrzlo i prestravljeno dete koje je grlilo mačku. Za supružnicima je pokrenuta potraga i oni su ubrzo pronađeni mrtvi na dnu bunara na jednoj njivi. Brigu o detetu preuzeo je tada Centar za socijalni rad u Trsteniku, odakle je Kuriru potvrđeno da je mali Srećko nakon oporavka u bolnici upućen u hraniteljsku porodicu.

- Dečak je dobro, ponovo je krenuo u vrtić i uklopio se u vršnjačku grupu. Situacija s njim je prevazišla sva naša očekivanja i bolja je od najboljih procena koje smo imali. Jednom rečju, prezadovoljni smo kako se on oporavio i počeo da napreduje nakon tragedije koju je doživeo - rekao je za Kurir direktor centra Dragojlo Minić.

Naš sagovornik je objasnio i da se javilo više parova koji su zainteresovani da usvoje malog Srećka.

- Kada se bude okončao postupak ostavinske rasprave, započeće i procedura usvajanja dečaka. Mi ćemo razmotriti zainteresovane ljude i najpogodniji par biće odabran - objasnio je Minić.



Direktor je naveo i da je centar u stalnom kontaktu s predškolskom ustanovom koju Srećko pohađa, ali i sa njegovim hraniteljima.

- Dete se nalazi u gradu, to nam je bilo bitno pri izboru hraniteljske porodice, jer je on ovde i ranije išao u vrtić, imao je već neke navike i rutine. Interesuje ga mnogo toga, veseo je, a od hranitelja dobija svu ljubav i toplinu koje su mu potrebne. Njemu je objašnjeno da je ostao bez roditelja na način na koji to tako malo dete može da razume, a čini se da je zaboravio nesrećni događaj. Sva sreća, pa tri dana koja je proveo sam u hladnoj kući, samo u društvu mace, nisu ostavili posledice na njega - dodao je naš sagovornik.

Mačka mu spasla život Kako smo ranije pisali, Srećko je tokom trodnevnog boravka u kući jeo samo jabuke i palačinke koje mu je majka spremila pre nego što su ga kobnog dana ostavili samog.

- Pronašli smo ga uplakanog u ledenoj kući. Mučenik se ogrnuo ćebencetom, a s njim je bila i mačka, koja se tri dana nije odvajala od njega i koju je on sve vreme grlio. Pošto u kući nije bilo grejanja, mačka mu je verovatno spasla život, jer se sve vreme motala oko njega i grejala ga - ispričao je tada vidno potreseni izvor Kurira.

Sina dobili u poznim godinama

Anđelkovići čekali dete godinama Kako je izvor Kurira ispričao u decembru, Časlav i Slađana Anđelković neko vreme su se lečili od steriliteta.

- Na kraju su zahvaljujući veštačkoj oplodnji uspeli da dobiju Srećka u poznim godinama. Upravo zbog toga su mu i dali ime Srećko, jer je njegovo rođenje za njih bilo prava i najveća sreća - rekao je naš sagovornik.

Brojke x 3 dana mali Srećko bio sam u kući

x 5 meseci prošlo od tragedije

x 4 godine ima dečak

