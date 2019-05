NOVINAR KURIRA SA INTERVENTNOM U HAPŠENJU DILERA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO: Pogledajte spektakularnu akciju srpske policije SA LICA MESTA! (KURIR TV)

Naša ekipa provela je noć s policijskom Interventnom jedinicom koja svakodnevno patrolira gradom i rešava najsloženije i najopasnije situacije. Bili smo svedoci jedne od njih.



Naime, pripadnici Interventne jedinice MUP obavljaju jedan od najtežih poslova. Njihova dužnost je velika - hapšenje kriminalaca, pružanje asistencije ostalim policijskim službama... Upadaju kad je najopasnije, obijaju i idu na oružje. Opremljeni su i obučeni za najsloženije akcije.



Jednu noć proveli smo sa njima i prisustvovali hapšenju dilera koji je bio osumnjičen za pokušaj ubistva koji je počinio svega nekoliko sati ranije. U tih nekoliko trenutaka od obijanja metalnog okvira na vratima do trenutka kada je sve bilo pod kontrolom i nađena droga bilo je ko zna koliko stresa kod svih, adrenalin je učinio svoje. Srećom i njihovom profesijonalnošću sve je prošlo kako treba.



U patroli smo bili sa šest pripadnika interventne, svako je na svoj način prošao kroz akciju. Neki među njima su mladi i odnedavno u Interventnoj, nemaju preterano iskustva ali su bez obzira na to izuzetno bili spremni. M. C. (28) je bio u saobraćajnoj policiji pre interventne, ali kako nam je objasnio dolazak u Interventnu jedinicu mu je bila ogromna želja.



- Ovde se osećam korisnijim. Presrećan sam što sam deo ovakvog tima - kaže M.C.



Njegov godinu dana mlađi kolega M. P. kaže da je takođe oduševljen svojim poslom i jedan od retkih koji je sa tako malo godine mogao direktno u Interventnu.

Stariji od njih i iskusniji kažu da su imali raznih situacija.



- Bezbednost je uvek na prvom mestu. Dešavalo se da osumnjičeni imaju oružje i da odmah zapucaju, zato ide prvo kolega sa štitom - objašnjava G. S. (40) i dodaje da se dešavalo da im kolege stradaju na terenu.



- V. K., imao je tada 23 godine šest ili sedam metaka ga je pogodilo. Ostao je srećom živ ali nije moga da se vrati poslu koji je voleo - priča G.S.



M. B. (32), za koga kolege kažu da je najjači čovek u Srbiji jer diže oko 240 kilograma u tegovima, kaže da će dugo pamtiti intervenciju na Adi Huji, ali i situaciju koja je bila 17. oktobra 2016. godine, kada su se pljačkaši menjačnice sakrili u zgradu u Žarkovu.

A. R. (30) će pamti pokušaj ubistva i samoubistva koji se desio 7. septembra 2017. godine kada je muškarac, pucao u svoju devojku, a potom sebi u glavu.



Komandant Interventne jedinice Beograd

Bezbednost mojih ljudi na prvo mesto

Komandant Interventne jedinice potpukovnik Maksim Zecevic, kaže za Kurir da je od januara ove godine, za to vreme kako kaže imali su odlicne rezultate to govori i podatak da su njegovi ljudi za to vreme proverili skoro 22 7000 osoba.

- Imamo izuzetnu sardnju sa upravom kriminalistice policiji . Zajedno smo razrešili više krivicnih dela, zaplenili preko 60 kilograma narkotika.Našli smo preko 40 vozila - kaže Zecevic koji je bio zajedno sa nama na terenu. I to kako saznajemo nije prvi put jer želi da bezbednost njegovih timova podigne na mnogo veci nivo, a to može ukoliko je sa njima na terenu

