FILMSKA AKCIJA: Narko-diler uhapšen dok je bio sa ženom u krevetu!

Pripadnici Interventne jedinice MUP obavljaju jedan od najtežih poslova. Njihova dužnost je velika - hapšenje kriminalaca, pružanje asistencije ostalim policijskim službama... Upadaju kad je najopasnije, obijaju i idu na oružje. Opremljeni su i obučeni za najsloženije akcije.



Ekipa Kurira provela je smenu sa Interventnom jedinicom. Patrolirali smo beogradskim ulicama, pratili situaciju u gradu, kada je stigao poziv.

- Višnjička banja. Budite kod pumpe, dolaze i kolege iz PS Zvezdara. Imate ovna za obijanje vrata, čekić? - pitao je preko radio-veze muški glas pripadnike Interventne jedinice MUP koji su patrolirali Beogradom i pratili situaciju u gradu.

- Sve je spremno - odgovorili su momci iz patrole i krenuli u akciju. S nestrpljenjem smo iščekivali šta ćemo zateći u Višnjičkoj banji, a policajci su nam objasnili da oni o akcijama ne razmišljaju pre vremena.

- Obučeni smo za sve situacije, uigrani kao tim. To je najbitnije - kaže M. F. (38), koji upravlja džipom interventne jedinice, i dodaje da se tačno zna ko šta radi u njihovom timu. Objašnjava nam da na intervenciju ide minimum troje pripadnika interventne jedinice, i to sa jednom ili više patrola iz policijskih stanica.

Brzo stižemo na ugovoreno mesto, iza našeg je još jedan džip, a ubrzo su stigla još dva. Stižu i inspektori u civilu iz PS Zvezdara. Policajci formiraju krug i konstatuju da imaju odobrenje za nasilno ulaženje u stan. Usledila je razmena svih informacija - gde je stan, ko je u njemu, ko se hapsi.



- Muškarac (30) osumnjičen je za napad nožem pre nekoliko sati. Možda je pokušaj ubistva. Sumnja se da ima i drogu u stanu. U stanu je sa devojkom. Zgrada ima dva ulaza - priča inspektor, a potom se policajci iz Interventne dogovaraju ko obija vrata i ko ulazi prvi.

Navlače pancire, šlemove, oni koji ulaze prvi uzimaju štitove i ulaze u vozila. U koloni, bez ikakvih signalizacija, jedan za drugim pratimo inspektora.

I kao na filmu, sve se dešava u nekoliko minuta. Jedna ekipa ulazi u zgradu, druga je oko zgrade i motri na prozor. Zgradom odjekuje: "Otvori, policija!"

Potom se čuju dva tupa udarca u vrata i tim je već bio unutra. Prvi sa štitom, drugi sa pištoljem, a iza njega treći koji prilazi osumnjičenom, koji je u krevetu sa devojkom. Osumnjičeni pokušava nešto da gurne pod krevet, ali ga policajci hvataju i obaraju na pod. Stavljaju mu lisice. Vezuju i devojku. Na stolu kraj kreveta stoji tanjir sa drogom, verovatno heroinom, koju su pripremili.

Naši sagovornici iz Interventne jedinice kažu da su za tih nekoliko trenutaka, koliko je trajala akcija, osetili jaku dozu adrenalina, ali i stresa.

- Bezbednost je uvek na prvom mestu. Dešavalo se da osumnjičeni imaju oružje i da odmah zapucaju, zato uvek prvo ulazi kolega sa štitom - objašnjava G. S. (40).

Kada je sve bilo pod kontrolom i kada su osumnjičeni uhapšeni, inspektori su preuzeli dalji rad. Nije im trebalo dugo da nađu više od 100 grama spida i heroina, koji je bio sakriven svuda po stanu. Jedna kesica pronađena je u zamrzivaču. Našli su i vagicu za precizno merenje. Akcija je uspešno završena, a iskusnim policajcima je najvažnije da nema povređenih.

Komandant Interventne jedinice Beograd

Bezbednost mojih ljudi na prvom je mestu

Komandant Interventne jedinice, potpukovnik Maksim Zečević, kaže za Kurir da su od početka godine imali odlične rezultate. To govori i podatak da su njegovi ljudi za to vreme proverili skoro 22.700 osoba.

- Imamo izuzetnu saradnju sa upravom kriminalističe policije. Zajedno smo rešili više krivičnih dela, zaplenili preko 60 kilograma narkotika. Našli smo više od 40 vozila - kaže Zečević, koji je bio zajedno sa nama na terenu. I to, kako saznajemo, nije prvi put jer želi da bezbednost njegovih timova podigne na veći nivo, a to može jedino ukoliko je sa njima na terenu.