SLUČAJ NAPADA NA ALEKSINAČKOG NOVINARA: Polivao kola benzinom, pa zapalio i sebe!

Mladen M. (24), iz okoline Aleksinca, uhapšen je zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka polio benzinom i zapalio automobil "ševrolet kalos" u vlasništvu aleksinačkog stomatologa i novinara Dušana Ostojića.



Pretpostavlja se da je Mladen M. bio samo izvršilac naručenog napada, koji je uznemirio čitav Aleksinac.

Ostavio tragove

Napadnuti Ostojić je ranije ispričao da je vinovnik ove štete, koja iznosi oko 200.000 dinara, najpre polomio vozačevo staklo i polio sedište benzinom, a potom upalio šibicom.

Kako za Kurir otkriva izvor iz istrage, upravo su šibice bile ključne u identifikaciji napadača.

ostojić pored uništenog auta foto: Privatna Arhiva

- Kada je polomio staklo, Mladen M. polio je benzinom sedište, ali pošto nije bilo vetrenog strujanja vazduha, njemu se vatra vratila kroz staklo. On je instinktivno bacio kutiju šibica i onako sa površinskim povredama počeo da beži, a na mesta podmetanja požara nisu ostale samo šibice, već i drugi predmeti koji su na ispitivanju. Zna se da on nije tražio lekarsku pomoć, ali je viđen kako sa izgoretinama i kožom koja se puši beži sa mesta paljevine - kazao je za Kurir izvor iz istrage.

Ne poznaju se

Kurir je juče razgovarao s napadnutim Ostojićem, koji kaže da ne poznaje Mladena M.

kola izgorela u potpunosti foto: Privatna Arhiva

- Uopšte mi nije poznato to ime. Nikad mu oči nisam video. On je dečko, verovatno, izvršilac, a iz koje kuhinje je to poteklo, ostavljam policijskoj istrazi, jer ne želim ništa da nagađam - rekao je Ostojić.



Osumnjičeni Mladen M., uz krivičnu prijavu, sproveden je Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, nakon čega mu je sudija Osnovnog suda odredio pritvor do trideset dana.

Mnogobrojne teme

Pisao o krađi beba i seči stabala Iako je prevashodno zubar, Ostojić se aktivno bavi i novinarstvom, a njegovi tekstovi i istraživanja često su se bavili "zabranjenim" temama. Jedna od njih je i krađa beba iz aleksinačke bolnice sedamdesetih godina prošlog veka i kasnije, a druga je seča stabala u centru grada. On se žestoko usprotivio što se sva stoletna stabla seku da bi se renoviralo šetalište i bio je jedan od glavnih aktivista koji su predvodili borbu za očuvanje lipa i kestenova.

